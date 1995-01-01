Миранчук – в основе «Аталанты» на игру с «Фиорентиной»; Кокорин – в запасе

Ну вот убрали Миранчука и гол забили, надо было в перерыве убирать, второй бы не пропустили....
Стали известны стартовые составы команд на матч третьего тура Серии А между «Аталантой» и «Фиорентиной».
Форвард гостей Александр Кокорин остался на скамейке.
«Аталанта»: Спортиелло, Толой, Паломино, Джимсити, Меле, Пашалич, Фройлер, Миранчук, Пессина, Дзаппакоста, Сапата.
«Фиорентина»: Террачиано, Бираги, Миленкович, Игор, Венути, Соттиль, Бонавентура, Дункан, Торрейра, Кальехон, Влахович.
Матч начнется в 21:45 по Москве.