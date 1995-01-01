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    Миранчук – в основе «Аталанты» на игру с «Фиорентиной»; Кокорин – в запасе

    Стали известны стартовые составы команд на матч третьего тура Серии А между «Аталантой» и «Фиорентиной».

    Форвард гостей Александр Кокорин остался на скамейке.

    «Аталанта»: Спортиелло, Толой, Паломино, Джимсити, Меле, Пашалич, Фройлер, Миранчук, Пессина, Дзаппакоста, Сапата.

    «Фиорентина»: Террачиано, Бираги, Миленкович, Игор, Венути, Соттиль, Бонавентура, Дункан, Торрейра, Кальехон, Влахович.

    Матч начнется в 21:45 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:20
    Комментарии3
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      Рейтинг: +51539

      portero 9 минут назад

      Ну вот убрали Миранчука и гол забили, надо было в перерыве убирать, второй бы не пропустили....

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      Рейтинг: +11648

      Hektor 84 11 минут назад

      А чего не написали Аталанта Миранчука против Фиорентины Кокошки?

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      Рейтинг: +51539

      portero 1 час назад

      Сидел бы на банке, может Аталанта и выиграла, а так пролетят.... если не заменят во втором тайме...

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