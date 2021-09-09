Агент Савио опроверг информацию об интересе ЦСКА

Джулиано Родригес, агент вингера «Атлетико Минейро» Савио, отреагировал на слухи о желании ЦСКА купить его клиента.
«Я разговаривал с исполнительным директором «Атлетико Минейро» Родриго Каэтано – на самом деле никаких предложений по Савио от ЦСКА не приходило.
В наше агентство тоже не обращались», – сказал представитель 17-летнего футболиста.
- По информации Torcedores, ЦСКА предлагал за игрока 10 миллионов евро.
- Савио провел 20 матчей за взрослую команду «Атлетико Минейро».
- Его контракт с клубом рассчитан до декабря 2023 года.
Источник: Sport24