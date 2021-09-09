Агент Савио опроверг информацию об интересе ЦСКА

Джулиано Родригес, агент вингера «Атлетико Минейро» Савио, отреагировал на слухи о желании ЦСКА купить его клиента.

«Я разговаривал с исполнительным директором «Атлетико Минейро» Родриго Каэтано – на самом деле никаких предложений по Савио от ЦСКА не приходило.

В наше агентство тоже не обращались», – сказал представитель 17-летнего футболиста.