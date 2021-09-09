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    Агент Савио опроверг информацию об интересе ЦСКА

    Джулиано Родригес, агент вингера «Атлетико Минейро» Савио, отреагировал на слухи о желании ЦСКА купить его клиента.

    «Я разговаривал с исполнительным директором «Атлетико Минейро» Родриго Каэтано – на самом деле никаких предложений по Савио от ЦСКА не приходило.

    В наше агентство тоже не обращались», – сказал представитель 17-летнего футболиста.

    • По информации Torcedores, ЦСКА предлагал за игрока 10 миллионов евро.
    • Савио провел 20 матчей за взрослую команду «Атлетико Минейро».
    • Его контракт с клубом рассчитан до декабря 2023 года.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:51
    Комментарии2
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      Рейтинг: +20741

      vladimir-7 20 минут назад

      ЦСКА сам-то узнал об этом из прессы.

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      Рейтинг: +2249

      Чермындыр 25 минут назад

      10 лямов за 17-летнего пацана? У ЦСКА конечно с трансферами совсем беда последние 2-3 года, но не настолько. Так что попахивает откровенным п...жом

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