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    Влашич прибыл в расположение «Вест Хэма»

    Полузащитник Никола Влашич присоединился к «Вест Хэму», который купил игрока в августе у ЦСКА. Хорвата поприветствовала клубная пресс-служба.

    Влашич прибыл из сборной Хорватии, которая в сентябре провел три матча отборочного цикла ЧМ-2022.

    • Сообщалось, что «Вест Хэм» заплатил за хавбека 27 миллионов евро.
    • Влашич выступал за ЦСКА с 2018 года.
    • В новом сезоне он провел 5 матчей и сделал 1 ассист.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Вест Хэма»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9168

      Cleaner 26 минут назад

      К ноябрю забронирует себе место на скамеечке, а летом вернется назад, в РПЛ...

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