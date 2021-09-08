Влашич прибыл в расположение «Вест Хэма»

К ноябрю забронирует себе место на скамеечке, а летом вернется назад, в РПЛ...
Полузащитник Никола Влашич присоединился к «Вест Хэму», который купил игрока в августе у ЦСКА. Хорвата поприветствовала клубная пресс-служба.
Влашич прибыл из сборной Хорватии, которая в сентябре провел три матча отборочного цикла ЧМ-2022.
- Сообщалось, что «Вест Хэм» заплатил за хавбека 27 миллионов евро.
- Влашич выступал за ЦСКА с 2018 года.
- В новом сезоне он провел 5 матчей и сделал 1 ассист.
@NikolaVlai pic.twitter.com/OrU6rpTv8v— West Ham United (@WestHam) September 8, 2021