Влашич прибыл в расположение «Вест Хэма»

Полузащитник Никола Влашич присоединился к «Вест Хэму», который купил игрока в августе у ЦСКА. Хорвата поприветствовала клубная пресс-служба.

Влашич прибыл из сборной Хорватии, которая в сентябре провел три матча отборочного цикла ЧМ-2022.