Холанд: «Я забиваю недостаточно. У меня должно быть больше голов, чем матчей»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд считает, что он забивает недостаточно много.

«Я забиваю недостаточно много голов. Близок к одному голу в среднем за матч. Считаю, что у меня должно быть больше голов, чем сыгранных матчей», – сказал Холанд.