Холанд: «Я забиваю недостаточно. У меня должно быть больше голов, чем матчей»

Красавчик, если хочешь быть лучшим в мире нужно ставить себе такие планки, которые для других кажутся чем-то невозможным... пока на топовом уровне только Роналду удалось забить за Реал больше голов, чем у него было сыгранных матчей...
Думаю, если Эрлинг сумеет сохранить в себе эту неуемную жажду к голам, то все это возможно... но для этого нужно нечтно большее, чем просто юношеский задор и максимализм... в случае с Роналду - у была детская травма, которая и сделала его по-настоящему чокнутым в хорошем смысле и отложила отпечаток на всю жизнь... есть ли такая у Холланда... посмотрим...
Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд считает, что он забивает недостаточно много.
«Я забиваю недостаточно много голов. Близок к одному голу в среднем за матч. Считаю, что у меня должно быть больше голов, чем сыгранных матчей», – сказал Холанд.
- Холанд забил 11 голов в 8 матчах этого сезона.
- Норвежец в последних 4 матчах не уходил с поля без гола.
- Холанд – 2-й по стоимости игрок в мире (130 миллионов евро).