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    Холанд: «Я забиваю недостаточно. У меня должно быть больше голов, чем матчей»

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд считает, что он забивает недостаточно много.

    «Я забиваю недостаточно много голов. Близок к одному голу в среднем за матч. Считаю, что у меня должно быть больше голов, чем сыгранных матчей», – сказал Холанд.

    • Холанд забил 11 голов в 8 матчах этого сезона.
    • Норвежец в последних 4 матчах не уходил с поля без гола.
    • Холанд – 2-й по стоимости игрок в мире (130 миллионов евро).

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    Источник: Goal.com

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    Сегодня, 16:57
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1406

      Maxi_7 40 минут назад

      Красавчик, если хочешь быть лучшим в мире нужно ставить себе такие планки, которые для других кажутся чем-то невозможным... пока на топовом уровне только Роналду удалось забить за Реал больше голов, чем у него было сыгранных матчей...
      Думаю, если Эрлинг сумеет сохранить в себе эту неуемную жажду к голам, то все это возможно... но для этого нужно нечтно большее, чем просто юношеский задор и максимализм... в случае с Роналду - у была детская травма, которая и сделала его по-настоящему чокнутым в хорошем смысле и отложила отпечаток на всю жизнь... есть ли такая у Холланда... посмотрим...

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      Рейтинг: +6331

      серега кашин 50 минут назад

      у парня начинается звездная болезнь

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      Рейтинг: +2375

      Mister_Tomsk > серега кашин 21 минуту назад

      этот парень за сезон один забивает, сколько весь спартак, а говоришь зазвездился, посмотри на наших упырей, все что они могут сказать, после игры с мальтой, мы устали, мы выйграли класс, и тд. а у самих физики ноль, потому что херы дрочат, увидим скоро позор на ек, 100% от всех наших клубов.

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      Рейтинг: +454

      111ax > Mister_Tomsk 18 минут назад

      в точку!

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