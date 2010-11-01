Убыток «Ювентуса» за финансовый год-2020/21 – более 190 миллионов

Подсчитано, с каким убытком закроет финансовый год-2020/21 «Ювентус». Он составит 190,7 миллиона евро.

Это вдвое больше, чем за предыдущий финансовый год. Причины – проведение матчей при пустых трибунах, а также вылет из Лиги чемпионов уже в 1/8 финала.