Убыток «Ювентуса» за финансовый год-2020/21 – более 190 миллионов

Роналду красавец, сделал из этого говно клуба средняк, вернул Интер к чемпионству! Как долго все этого ждали
Подсчитано, с каким убытком закроет финансовый год-2020/21 «Ювентус». Он составит 190,7 миллиона евро.
Это вдвое больше, чем за предыдущий финансовый год. Причины – проведение матчей при пустых трибунах, а также вылет из Лиги чемпионов уже в 1/8 финала.
- 4-й финансовый год подряд «Ювентус» закроет с убытком.
- В сезоне-2020/21 «Ювентус» впервые с сезона-2010/11 остался без скудетто.
- После 2 туров Серии А у туринцев 1 очко.