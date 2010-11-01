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    Убыток «Ювентуса» за финансовый год-2020/21 – более 190 миллионов

    Подсчитано, с каким убытком закроет финансовый год-2020/21 «Ювентус». Он составит 190,7 миллиона евро.

    Это вдвое больше, чем за предыдущий финансовый год. Причины – проведение матчей при пустых трибунах, а также вылет из Лиги чемпионов уже в 1/8 финала.

    • 4-й финансовый год подряд «Ювентус» закроет с убытком.
    • В сезоне-2020/21 «Ювентус» впервые с сезона-2010/11 остался без скудетто.
    • После 2 туров Серии А у туринцев 1 очко.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 07:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2560

      Derzkiy1 12 минут назад

      Роналду красавец, сделал из этого говно клуба средняк, вернул Интер к чемпионству! Как долго все этого ждали

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