Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл ЦСКА

Таким матчам не стоит придавать особого значения но они нужны чтобы игроки были в тонусе во время паузы в чемпионате.
Сегодня состоялся товарищеский матч, в котором сыграли ЦСКА и «Локомотив».
Команда Марко Николича выиграла со счетом 2:1. Голы в составе победителей забили Даниил Куликов и Андрей Никитин, результативную передачу которому сделал новичок Джирано Керк.
Товарищеский матч
ЦСКА (Москва) – Локомотив (Москва) – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Куликов, 19 (с пенальти); 0:2 – Никитин, 65; 1:2 – Багринцев, 82.