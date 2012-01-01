Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл ЦСКА

Сегодня состоялся товарищеский матч, в котором сыграли ЦСКА и «Локомотив».

Команда Марко Николича выиграла со счетом 2:1. Голы в составе победителей забили Даниил Куликов и Андрей Никитин, результативную передачу которому сделал новичок Джирано Керк.

Товарищеский матч

ЦСКА (Москва) – Локомотив (Москва) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Куликов, 19 (с пенальти); 0:2 – Никитин, 65; 1:2 – Багринцев, 82.