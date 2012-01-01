Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?
    2 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    3 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе

    Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл ЦСКА

    Сегодня состоялся товарищеский матч, в котором сыграли ЦСКА и «Локомотив».

    Команда Марко Николича выиграла со счетом 2:1. Голы в составе победителей забили Даниил Куликов и Андрей Никитин, результативную передачу которому сделал новичок Джирано Керк.

    Товарищеский матч

    ЦСКА (Москва) – Локомотив (Москва) – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Куликов, 19 (с пенальти); 0:2 – Никитин, 65; 1:2 – Багринцев, 82.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:02
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +89182

      zigbert 1 час назад

      Таким матчам не стоит придавать особого значения но они нужны чтобы игроки были в тонусе во время паузы в чемпионате.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      ProstoPolzovatel95 1 час назад

      Игру смотрел на ОККО. Качество картинки - огонь, показ на уровне матчей РПЛ! В виду битвы за права на показ с МАТЧ очень достойно! Несмотря на статус матча играли в первом тайме практически основами за минусом игроков, отбывших в свои сборные. У Локомотива понравился новичок Керк, хорошо смотрелся! Хотелось бы посмотреть на Анджорина, но его не заявили на этот матч! ЦСКА тоже играл неплохо, были опасные моменты, но с Дзагоевым и без - 2 разные команды, два разных тайма! В концовке ЦСКА поддавил, что и привело к голу, но работы для Березуцкого еще много!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2553

      Derzkiy1 2 часа назад

      Что вообще с ЦСКА сделали? Был топ клубом, стал средняком….

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3260

      PAREVG. 2 часа назад

      Состав надо указывать, играли вторые - третьи составы...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16557

      JTherry > PAREVG. 1 час назад

      в курсе хотя бы кто это, дублеры играли что ли...? состав обнаружен на другой ветке...)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3260

      PAREVG. > JTherry 1 час назад

      На спортбоксе все есть, и составы и текстовая трансляция...
      Играла сборная 1 - 2 - 3 составов.
      ЦСКА начинали почти основой, а заканчивали не пойми кто, фамилии четверых вообще раньше не слышал.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89155
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67482
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru