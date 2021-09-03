«Алания» посетила Беслан и почтила память жертв захвата школы в 2004 году

Футболисты и тренерский штаб «Алании» почтили память жертв захвата школы в Беслане в сентябре 2004 года. Клуб возложил цветы на мемориале.
«Алания» почтила память тех, кто навсегда остался в стенах школы №1 в Беслане. Помним», – написала ФНЛ.
- 1 сентября террористы захватили школу и в течение 3 дней держали заложников.
- В ходе событий погибло 333 человека и 783 были ранены.
- Всего заложников было более 1000.
@fc_alania почтила память тех, кто навсегда остался в стенах школы №1 в Беслане.Помним. pic.twitter.com/IMOyC9r2Hy— ФНЛ (@FNLeague) September 3, 2021