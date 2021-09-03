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    «Алания» посетила Беслан и почтила память жертв захвата школы в 2004 году

    Футболисты и тренерский штаб «Алании» почтили память жертв захвата школы в Беслане в сентябре 2004 года. Клуб возложил цветы на мемориале.

    «Алания» почтила память тех, кто навсегда остался в стенах школы №1 в Беслане. Помним», – написала ФНЛ.

    • 1 сентября террористы захватили школу и в течение 3 дней держали заложников.
    • В ходе событий погибло 333 человека и 783 были ранены.
    • Всего заложников было более 1000.

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    Источник: твиттер ФНЛ

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