«Алания» посетила Беслан и почтила память жертв захвата школы в 2004 году

Футболисты и тренерский штаб «Алании» почтили память жертв захвата школы в Беслане в сентябре 2004 года. Клуб возложил цветы на мемориале.

«Алания» почтила память тех, кто навсегда остался в стенах школы №1 в Беслане. Помним», – написала ФНЛ.

1 сентября террористы захватили школу и в течение 3 дней держали заложников.

В ходе событий погибло 333 человека и 783 были ранены.

Всего заложников было более 1000.