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    Жирков и Антон Миранчук не перейдут в ЦСКА

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев опроверг информацию о возможном переходе в команду Юрия Жиркова и Антона Миранчука.

    – Антон Миранчук может перейти в ЦСКА?

    – Нет. Эта информация не соответствует действительности.

    – Вернется ли Юрий Жирков?

    – Нет. Видимо, был какой-то вброс. Понятно, что мы все помним и любим Юру. Но опять же – всему свое время. Даже не рассматривали эту опцию.

    • Жирков – свободный агент. Его последний клуб – «Зенит».
    • Миранчук выступает за «Локомотив». Рыночная стоимость игрока – 12 миллионов евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9026

      Cleaner 25 минут назад

      Юра, пора...

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