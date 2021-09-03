Жирков и Антон Миранчук не перейдут в ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев опроверг информацию о возможном переходе в команду Юрия Жиркова и Антона Миранчука.

– Антон Миранчук может перейти в ЦСКА?

– Нет. Эта информация не соответствует действительности.

– Вернется ли Юрий Жирков?

– Нет. Видимо, был какой-то вброс. Понятно, что мы все помним и любим Юру. Но опять же – всему свое время. Даже не рассматривали эту опцию.