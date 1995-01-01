Захарян: «Перейти в «Зенит»? Нет, я хочу в Европу»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян исключил свой трансфер в «Зенит».

– Представь, через год приходят из «Зенита» и дают 30 миллионов евро. «Динамо» соглашается. Пойдешь за большим рублем или будешь ждать шанс в Европе?

– Нет, я хочу в Европу на 100 процентов.

Захарян – воспитанник «Динамо».

За основную команду провел 19 матчей, забил 4 гола и сделал 8 ассистов.

Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.

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