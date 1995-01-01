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    Захарян: «Перейти в «Зенит»? Нет, я хочу в Европу»

    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян исключил свой трансфер в «Зенит».

    – Представь, через год приходят из «Зенита» и дают 30 миллионов евро. «Динамо» соглашается. Пойдешь за большим рублем или будешь ждать шанс в Европе?

    – Нет, я хочу в Европу на 100 процентов.

    • Захарян – воспитанник «Динамо».
    • За основную команду провел 19 матчей, забил 4 гола и сделал 8 ассистов.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.

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    Источник: Ютуб-канал «КраСава»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      m.zamyatin 27 минут назад

      Любишь СЕKС?!
      Здeсь ты cможешь осyществить свои сeкcyальные жeлания, pасширить свои гоpизонты и попpобовать что-то новeнькое. 100% AHOHИMHOCTЬ. Это должен попpобовать каждый мyжчина ----- http://bit.do/vsisky

      0
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      Рейтинг: +4182

      AtticusFinch 31 минуту назад

      А чё Пюник Ереван неплохой европейский клуб))

      1
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      Рейтинг: +2055

      diadushka 42 минуты назад

      Пока не пришли из зенита с 30млн евро:
      "Нет, я хочу в Европу на 100%"
      Когда пришли из зенита с деньгами:
      "Да кому нужна эта загнивающая Европа?! Зенит - топ-клуб!"

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      Рейтинг: +15

      v.v.navashinsky > diadushka 2 минуты назад

      Именно так и будет.

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