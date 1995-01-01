КДК отменил красную карточку полузащитника «Крыльев» Ежова. Он сможет сыграть с «Локомотивом»

Безбородов слишком часто ошибается, но очевидно выполняет указания начальства... ошибки ведь и правильными бывают, так сказать выполнил установку...
КДК РФС признал ошибочным решение арбитра Владислава Безбородова удалить полузащитника «Крыльев Советов» Романа Ежова в матче 6-го тура РПЛ с «Уфой» (2:1).
Комитет отменил красную карточку игрока самарцев. Он сможет сыграть с «Локомотивом» в 7-м туре РПЛ.
- «Крылья» встретятся с «Локомотивом» в Москве 11 сентября.
- Самарский клуб после 6 туров идет на 9-м месте в РПЛ.