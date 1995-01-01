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    КДК отменил красную карточку полузащитника «Крыльев» Ежова. Он сможет сыграть с «Локомотивом»

    КДК РФС признал ошибочным решение арбитра Владислава Безбородова удалить полузащитника «Крыльев Советов» Романа Ежова в матче 6-го тура РПЛ с «Уфой» (2:1).

    Комитет отменил красную карточку игрока самарцев. Он сможет сыграть с «Локомотивом» в 7-м туре РПЛ.

    • «Крылья» встретятся с «Локомотивом» в Москве 11 сентября.
    • Самарский клуб после 6 туров идет на 9-м месте в РПЛ.

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    Источник: твиттер «Крыльев Советов»

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    Сегодня, 11:22
    Комментарии1
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      Рейтинг: +51264

      portero 1 час назад

      Безбородов слишком часто ошибается, но очевидно выполняет указания начальства... ошибки ведь и правильными бывают, так сказать выполнил установку...

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