«Вест Хэм» заплатил 4,5 миллиона за аренду Крала

Стало известно, во сколько обошлась «Вест Хэму» аренда полузащитника «Спартака» Алекса Крала.

Английский клуб заплатил за 23-летнего чеха 4,5 миллионов фунтов. «Вест Хэм» также может активировать опцию выкупа футболиста.