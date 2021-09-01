«Вест Хэм» заплатил 4,5 миллиона за аренду Крала

Стало известно, во сколько обошлась «Вест Хэму» аренда полузащитника «Спартака» Алекса Крала.
Английский клуб заплатил за 23-летнего чеха 4,5 миллионов фунтов. «Вест Хэм» также может активировать опцию выкупа футболиста.
- Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» сможет выкупить чеха за 14 миллионов евро.
- «Спартак» купил игрока в 2019 году за 12 миллионов.
- В прошлом сезоне он провел 29 матчей в РПЛ и сделал 5 ассистов.
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Источник: твиттер «Вест Хэма»