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«Вест Хэм» заплатил 4,5 миллиона за аренду Крала

1 сентября 2021, 13:26
5

Стало известно, во сколько обошлась «Вест Хэму» аренда полузащитника «Спартака» Алекса Крала.

Английский клуб заплатил за 23-летнего чеха 4,5 миллионов фунтов. «Вест Хэм» также может активировать опцию выкупа футболиста.

  • Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» сможет выкупить чеха за 14 миллионов евро.
  • «Спартак» купил игрока в 2019 году за 12 миллионов.
  • В прошлом сезоне он провел 29 матчей в РПЛ и сделал 5 ассистов.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Вест Хэма»
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Вест Хэм Спартак Крал Алекс
Комментарии (5)
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rash1959
1630492359
Очень нехилая аренда получилась.
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Fusballer
1630493634
Можно пару-тройку сильных игроков купить на эти деньги.
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Solist345345
1630496524
Ну, часть денег уже отбита. При любых раскладах плюс.
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alefreddy
1630499028
и аренда и выкуп хороший только сыграть дадут ли за такой выкуп
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Томик
1630511213
Так и не понял "смогут" выкупить или "обязаны".
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