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    «Вест Хэм» заплатил 4,5 миллиона за аренду Крала

    Стало известно, во сколько обошлась «Вест Хэму» аренда полузащитника «Спартака» Алекса Крала.

    Английский клуб заплатил за 23-летнего чеха 4,5 миллионов фунтов. «Вест Хэм» также может активировать опцию выкупа футболиста.

    • Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» сможет выкупить чеха за 14 миллионов евро.
    • «Спартак» купил игрока в 2019 году за 12 миллионов.
    • В прошлом сезоне он провел 29 матчей в РПЛ и сделал 5 ассистов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Вест Хэма»

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    Сегодня, 13:26
    Комментарии3
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      Рейтинг: +237

      Solist345345 33 минуты назад

      Ну, часть денег уже отбита. При любых раскладах плюс.

      0
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      Рейтинг: +6839

      Fusballer 1 час назад

      Можно пару-тройку сильных игроков купить на эти деньги.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4106

      rash1959 1 час назад

      Очень нехилая аренда получилась.

      0
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