Шварц – лучший тренер РПЛ в июле-августе

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    Источник: твиттер РПЛ

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7321

      FanatSerj 8 минут назад

      Очень интересную и зрелищную игру ставит Динамо, лишь бы мастерства и главное желания и огонька у футболистов хватило поддерживать такую игру, причем хорошо этот стиль подходит под Динамовский лозунг "Сила в Движении".
      А то у ЦСКА тоже был такой период, когда два раза Реал обыгрывали и казалось, что той тогда ещё молодежи надо прибавить в стабильности, а всё остальное у них уже есть и как то оно потом всё пропало.

      1
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      Рейтинг: +251

      orlovcar 32 минуты назад

      заслуженно.))

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