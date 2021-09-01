Шварц – лучший тренер РПЛ в июле-августе

Очень интересную и зрелищную игру ставит Динамо, лишь бы мастерства и главное желания и огонька у футболистов хватило поддерживать такую игру, причем хорошо этот стиль подходит под Динамовский лозунг "Сила в Движении".
А то у ЦСКА тоже был такой период, когда два раза Реал обыгрывали и казалось, что той тогда ещё молодежи надо прибавить в стабильности, а всё остальное у них уже есть и как то оно потом всё пропало.
РПЛ назвала лучшего тренера в июле-августе. Им стал Сандро Шварц из «Динамо».
Московская команда под руководством 42-летнего немца выиграла четыре матча из шести. Сейчас «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице.
Сандро Шварц – лучший тренер стартового отрезка чемпионата!В голосовании болельщиков победил Марко Николич, за наставника «Динамо» проголосовали эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР и РПЛ #ТренерМесяца pic.twitter.com/6UhjC89Kem— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) September 1, 2021