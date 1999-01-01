«Спартак» подтвердил, что Крал перешел на правах аренды в «Вест Хэм»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков объявил об уходе полузащитника Алекса Крала в «Вест Хэм».

«Были разные варианты. Крал уходит в «Вест Хэм». Это платная аренда с обязательным правом выкупа», – сказал Мележиков.