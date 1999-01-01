«Спартак» подтвердил, что Крал перешел на правах аренды в «Вест Хэм»

Не велика потеря. Крал не игрок Спартака было очевидно и ранее. Хорошо, что удалось хоть так избавиться от не нужного балласта.
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков объявил об уходе полузащитника Алекса Крала в «Вест Хэм».
«Были разные варианты. Крал уходит в «Вест Хэм». Это платная аренда с обязательным правом выкупа», – сказал Мележиков.
- Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» сможет выкупить чеха за 14 миллионов евро.
- «Спартак» купил игрока в 2019 году за 12 миллионов.
- В прошлом сезоне он провел 29 матчей в РПЛ и сделал 5 ассистов.