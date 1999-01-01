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    «Спартак» подтвердил, что Крал перешел на правах аренды в «Вест Хэм»

    Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков объявил об уходе полузащитника Алекса Крала в «Вест Хэм».

    «Были разные варианты. Крал уходит в «Вест Хэм». Это платная аренда с обязательным правом выкупа», – сказал Мележиков.

    • Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» сможет выкупить чеха за 14 миллионов евро.
    • «Спартак» купил игрока в 2019 году за 12 миллионов.
    • В прошлом сезоне он провел 29 матчей в РПЛ и сделал 5 ассистов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:02
    Комментарии9
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      Рейтинг: +11735

      ilichkadr 42 минуты назад

      Не велика потеря. Крал не игрок Спартака было очевидно и ранее. Хорошо, что удалось хоть так избавиться от не нужного балласта.

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      Рейтинг: +20532

      vladimir-7 50 минут назад

      В Вест Хэме может получиться хорошая связка Влашич–Крал.

      0
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      Рейтинг: +29112

      oyabun 51 минуту назад

      По всему видно что Федун положил на клуб, раз отдает ключевых игроков, а на замену берут какого то бельгийского ноунейма уровня Баде. Да и тренер нынешний соответствует уровню игроков. Ну не нужен тебе клуб, объяви о продаже!

      1
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      Рейтинг: +4098

      rash1959 > oyabun 45 минут назад

      Федун не положил, а ПЕРЕложил клуб в другие руки, и многие догадываются кто это. Ну, вы знаетё как ЕЁ зовут. Король ушёл, да здравствует королева.

      0
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      Рейтинг: +2347

      Mister_Tomsk 56 минут назад

      усе, спартак подулся. щас если у локо не выстрелит, то и паравозы полетят в низ, тем самым бомжи будут до посинения править, обсераться в лч и сосать бабки.

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      Рейтинг: +7276

      Сильвербой 1 час назад

      Я так понимаю что на ЛЕ, а соответственно и на болельщиков, которые хотят видеть свой клуб в еврокубках, положили х...й!? Шансов и так было не много, но после распродажи их нет вовсе!

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      Рейтинг: +20532

      vladimir-7 > Сильвербой 54 минуты назад

      Какая ЛЕ, главное чемпионат в РПЛ к празднику купить.

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      Рейтинг: +20532

      vladimir-7 1 час назад

      Ну вот, сбагрили Кралю и клеточку для очередного легионера освободили или по легам в допуск уложились. А, по делу, зря.

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      Рейтинг: +3166

      Дедуктор 1 час назад

      Зарема, ты чего творишь? Крал - это лучшее, что у тебя було в бригаде хрюканов.. Ради того, чтобы нагадить Рую, разваливаешь остатки былого величия бригады. Ща еще Жиган уйдет и с чем ты останешься, чувырла? С Кутепом? Хотя, и то дело. ЗМС. Прическа, укладка - на высшем уровне. Модель, в натуре.

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