Арустамян: «ЦСКА по-прежнему рассматривает Миранчука. «Локо» готов расстаться с Антоном»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук может перейти в ЦСКА в летнее трансферное окно. Об этом сообщил журналист Нобель Арустамян.

«Еще не закрыта история с Антоном Миранчуком. Клуб по-прежнему ее рассматривает. «Локомотив», очевидно, готов расстаться с Антоном.

Сделку сложно реализовать из-за самого Миранчука – он пока не принял решения по своей карьере, а агент Вадим Шпинев говорил о его проблемах с здоровьем. В ближайшие дни судьба Антона решился – а пока точка в этом сюжете не поставлена», – сказал Арустамян.