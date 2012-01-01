Арустамян: «ЦСКА по-прежнему рассматривает Миранчука. «Локо» готов расстаться с Антоном»

А зачем это Антону? Лучше играть в ЕК с Локо, тем более когда у тебя тренирует такой волшебник как Николич, то это всяко интереснее, чем играть в автобус с берёзой во главе.
Да и ЦСКА не такой уж щедрый клуб, больше чем в Локо, явно не дадут.
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук может перейти в ЦСКА в летнее трансферное окно. Об этом сообщил журналист Нобель Арустамян.
«Еще не закрыта история с Антоном Миранчуком. Клуб по-прежнему ее рассматривает. «Локомотив», очевидно, готов расстаться с Антоном.
Сделку сложно реализовать из-за самого Миранчука – он пока не принял решения по своей карьере, а агент Вадим Шпинев говорил о его проблемах с здоровьем. В ближайшие дни судьба Антона решился – а пока точка в этом сюжете не поставлена», – сказал Арустамян.
- Контракт Миранчука с «Локо» рассчитан до 2024 года.
- В прошлом сезоне он забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 23 матчах.