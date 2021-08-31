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  • Арустамян: «ЦСКА по-прежнему рассматривает Миранчука. «Локо» готов расстаться с Антоном»

Арустамян: «ЦСКА по-прежнему рассматривает Миранчука. «Локо» готов расстаться с Антоном»

31 августа 2021, 14:10
15

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук может перейти в ЦСКА в летнее трансферное окно. Об этом сообщил журналист Нобель Арустамян.

«Еще не закрыта история с Антоном Миранчуком. Клуб по-прежнему ее рассматривает. «Локомотив», очевидно, готов расстаться с Антоном.

Сделку сложно реализовать из-за самого Миранчука – он пока не принял решения по своей карьере, а агент Вадим Шпинев говорил о его проблемах с здоровьем. В ближайшие дни судьба Антона решился – а пока точка в этом сюжете не поставлена», – сказал Арустамян.

  • Контракт Миранчука с «Локо» рассчитан до 2024 года.
  • В прошлом сезоне он забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 23 матчах.

Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Миранчук Антон Арустамян Нобель
Комментарии (15)
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Чермындыр
1630408355
На х.ер не сдался Антоша. Лучше нормального ЛЗ поискать и нападающего типа Кордобы как Краснодар ухватил
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111ax
1630409105
25 лет - для нынешнего ЦСКА это уже матерый опытный игрок будет))
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ArReal
1630410423
Арустамян все всегда знает -спит что ли с кем то из РФС
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Snek
1630414331
А зачем это Антону? Лучше играть в ЕК с Локо, тем более когда у тебя тренирует такой волшебник как Николич, то это всяко интереснее, чем играть в автобус с берёзой во главе. Да и ЦСКА не такой уж щедрый клуб, больше чем в Локо, явно не дадут.
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vladimir-7
1630416125
Немедленно закройте трансферное окно.
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schernikov
1630416457
Paспpодaжа. Споpтивныe кocтюмы за 1390 pуб. Очeнь бoльшoй выбoр, все в oдну цeнy, xopошее кaчeствo, cтильный дизaйн, cмотpи кaталoги и пoкyпaй: - для мyжчин ---- https://cuti.cc/63SPq - для жeнщин ---- https://cuti.cc/w3bdg
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Нас Много
1630419039
РЖД! Отдай Миранчука. Тебе футбол не нужен.
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Ганнибал Лектор
1630421855
В конюшне любят собирать талантливых инвалидов
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Mister_Tomsk
1630432755
антон притух, и тормазнул, за все ему спасибо, но пора менять клуб, нужна перезарядка, иначе будет катать скоро за урал условный.
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GM
1630435066
В ЦСКА вообще селекция сдохла?
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