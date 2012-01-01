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    Арустамян: «ЦСКА по-прежнему рассматривает Миранчука. «Локо» готов расстаться с Антоном»

    Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук может перейти в ЦСКА в летнее трансферное окно. Об этом сообщил журналист Нобель Арустамян.

    «Еще не закрыта история с Антоном Миранчуком. Клуб по-прежнему ее рассматривает. «Локомотив», очевидно, готов расстаться с Антоном.

    Сделку сложно реализовать из-за самого Миранчука – он пока не принял решения по своей карьере, а агент Вадим Шпинев говорил о его проблемах с здоровьем. В ближайшие дни судьба Антона решился – а пока точка в этом сюжете не поставлена», – сказал Арустамян.

    • Контракт Миранчука с «Локо» рассчитан до 2024 года.
    • В прошлом сезоне он забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 23 матчах.

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    Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 14:10
    Комментарии5
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      Рейтинг: +3361

      Snek 2 минуты назад

      А зачем это Антону? Лучше играть в ЕК с Локо, тем более когда у тебя тренирует такой волшебник как Николич, то это всяко интереснее, чем играть в автобус с берёзой во главе.
      Да и ЦСКА не такой уж щедрый клуб, больше чем в Локо, явно не дадут.

      0
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      Рейтинг: +4118

      AtticusFinch 1 час назад

      Арустамян все всегда знает -спит что ли с кем то из РФС

      1
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    • ...
      Рейтинг: +450

      111ax 1 час назад

      25 лет - для нынешнего ЦСКА это уже матерый опытный игрок будет))

      0
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      Рейтинг: +3361

      Snek > 111ax 4 минуты назад

      В это время уже на пенсию пора, а он в ЦСКА собрался :)))

      0
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      Рейтинг: +2215

      Чермындыр 1 час назад

      На х.ер не сдался Антоша. Лучше нормального ЛЗ поискать и нападающего типа Кордобы как Краснодар ухватил

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