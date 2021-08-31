Макаров – о переходе в «Динамо»: «Надо делать шаг вперед и выходить из зоны комфорта»

Полузащитник Денис Макаров назвал причины своего перехода из «Рубина» в «Динамо» этим летом.

«Динамо» заплатило за 23-летнего россиянина 7,5 млн евро.

Зарплата игрока в новом клубе – 800 тысяч евро в год.

– «Динамо» и «Рубин» наряду с «Сочи» – две самые прогрессирующие команды РПЛ в прошлом и нынешнем сезонах. Зачем менять одну на другую?

– У меня были сомнения, но надо всегда делать шаг вперед и выходить из зоны комфорта.

– Но вы же остались в РПЛ, а это та же зона комфорта.

– Ты всегда к чему-то привыкаешь. Полтора года в «Рубине» мне было хорошо. Сильная команда, хороший тренерский штаб, идеальный город. Наверняка Леонид Викторович мог еще многое дать для моего развития, как это и было раньше. Но считаю, что сейчас все равно надо было делать шаг вперед, чтобы стать сильнее. Сандро Шварц научит чему-то новому.

-Тезис спортивного директора «Рубина» Олега Яровинского: мол, зарплата в «Динамо» к вашему решению не имеет никакого отношения. Но многие обсуждают, что оклад в новом клубе у вас в шесть раз больше прежнего.

– Во-первых, не читаю новости. У меня есть Instagram и What's App, а, например, Telegram нет. Да, иногда скидывают статьи, но не обращаю на них внимания, потому что сам знаю: перешел в «Динамо» по другим причинам. Мне нужен был новый вызов, и в этом клубе я его получил. А тем, кто делает акцент на деньгах, предлагаю: займитесь лучше собой, чем обсуждать чужую карьеру и чужие зарплаты.