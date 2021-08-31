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  • Макаров – о переходе в «Динамо»: «Надо делать шаг вперед и выходить из зоны комфорта»

Макаров – о переходе в «Динамо»: «Надо делать шаг вперед и выходить из зоны комфорта»

31 августа 2021, 13:50
7

Полузащитник Денис Макаров назвал причины своего перехода из «Рубина» в «Динамо» этим летом.

  • «Динамо» заплатило за 23-летнего россиянина 7,5 млн евро.
  • Зарплата игрока в новом клубе – 800 тысяч евро в год.

– «Динамо» и «Рубин» наряду с «Сочи» – две самые прогрессирующие команды РПЛ в прошлом и нынешнем сезонах. Зачем менять одну на другую?

– У меня были сомнения, но надо всегда делать шаг вперед и выходить из зоны комфорта.

– Но вы же остались в РПЛ, а это та же зона комфорта.

– Ты всегда к чему-то привыкаешь. Полтора года в «Рубине» мне было хорошо. Сильная команда, хороший тренерский штаб, идеальный город. Наверняка Леонид Викторович мог еще многое дать для моего развития, как это и было раньше. Но считаю, что сейчас все равно надо было делать шаг вперед, чтобы стать сильнее. Сандро Шварц научит чему-то новому.

-Тезис спортивного директора «Рубина» Олега Яровинского: мол, зарплата в «Динамо» к вашему решению не имеет никакого отношения. Но многие обсуждают, что оклад в новом клубе у вас в шесть раз больше прежнего.

– Во-первых, не читаю новости. У меня есть Instagram и What's App, а, например, Telegram нет. Да, иногда скидывают статьи, но не обращаю на них внимания, потому что сам знаю: перешел в «Динамо» по другим причинам. Мне нужен был новый вызов, и в этом клубе я его получил. А тем, кто делает акцент на деньгах, предлагаю: займитесь лучше собой, чем обсуждать чужую карьеру и чужие зарплаты.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Рубин Макаров Денис
Комментарии (7)
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55together
1630410862
Дерзай, парень!
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FCSpartakM
1630416796
выходить из зоны комфорта, переходя в московский клуб с повышением зп. О чем этот овощ вообще говорит?*?
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Томик
1630440821
Ой, Макаров!
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portero
1630479038
В Динамо на данный момент, самый сильный тренер.
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FanatSerj
1630487770
"Зарплата игрока в новом клубе – 800 тысяч евро в год." "что оклад в новом клубе у вас в шесть раз больше прежнего", вот реально максимум ЗП 200 за год и можно больше не платить, не в обиду Макарову он ещё ничего мало мальского не достиг в футболе чтобы получать такую ЗП, ему бы даже в богатой АПЛ и то бы столько не насыпали. В данном случае ему хоть с тренером повезло, Шварц херни не научит и может многое дать в понимание европейского футбола, но при такой ЗП он уже "сытый", по факту жизнь удалась и вполне может слиться как тот же Комличенко.
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