Отец Влашича: «Не ждите ничего хорошего от среды, в которой большие амбиции только на бумаге»

Хах, у Влашича перспективы на той же бумаге и за это сейчас Вэст Хэм заплатил ЦСКА, причём почти вдвое больше, чем его брали, причём из Эвертона. Боссы Вэст Хэма будут очень удивлены, когда узнают, что они заплатили за ЧСВ-ную звезду второсортной лиги 30 лямов. Но это будет маленький сюрприз, лутбокс так сказать :)))) ЦСКА таких "мегазвёзд" уже не один десяток впарил и все они были уверены, что переросли клуб и всё такое, из них только Олич реально перерос уровень ЦСКА, а все остальные стухлись в первый же сезон, ну Красич сел на лавку на второй сезон, исключение.
Йошко Влашич, отец полузащитника ЦСКА Николы Влашича, прокомментировал переход сына в «Вест Хэм».
«Если вы находитесь в среде, у которой большие амбиции только на бумаге, а на деле все наоборот, то не ждите ничего хорошего. Футбол – командный вид спорта, его суть – совместная работа», – сказал Влашич.
- Влашич подписал контракт с лондонским клубом на пять лет.
- Он выступал за ЦСКА с 2018 года.
- В новом сезоне хорват провел 5 матчей и сделал 1 ассист
Отец Влашича – о переходе сына в «Вест Хэм»: «Наконец-то вижу улыбку на лице Николы»