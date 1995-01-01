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    Отец Влашича: «Не ждите ничего хорошего от среды, в которой большие амбиции только на бумаге»

    Йошко Влашич, отец полузащитника ЦСКА Николы Влашича, прокомментировал переход сына в «Вест Хэм».

    «Если вы находитесь в среде, у которой большие амбиции только на бумаге, а на деле все наоборот, то не ждите ничего хорошего. Футбол – командный вид спорта, его суть – совместная работа», – сказал Влашич.

    • Влашич подписал контракт с лондонским клубом на пять лет.
    • Он выступал за ЦСКА с 2018 года.
    • В новом сезоне хорват провел 5 матчей и сделал 1 ассист

    Отец Влашича – о переходе сына в «Вест Хэм»: «Наконец-то вижу улыбку на лице Николы»

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    Источник: Spotske Jutarnji

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    Сегодня, 12:28
    Комментарии24
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      Рейтинг: +3361

      Snek 6 минут назад

      Хах, у Влашича перспективы на той же бумаге и за это сейчас Вэст Хэм заплатил ЦСКА, причём почти вдвое больше, чем его брали, причём из Эвертона. Боссы Вэст Хэма будут очень удивлены, когда узнают, что они заплатили за ЧСВ-ную звезду второсортной лиги 30 лямов. Но это будет маленький сюрприз, лутбокс так сказать :)))) ЦСКА таких "мегазвёзд" уже не один десяток впарил и все они были уверены, что переросли клуб и всё такое, из них только Олич реально перерос уровень ЦСКА, а все остальные стухлись в первый же сезон, ну Красич сел на лавку на второй сезон, исключение.

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      Рейтинг: +1745

      АЛЕКС 58 24 минуты назад

      ЦСКА кинул англичан. Никола и 10 лямов не стоит

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      Рейтинг: +1745

      АЛЕКС 58 28 минут назад

      Забыл как твой сынок лавку полировал до прихода в ЦСКА,и сколько он стоил?

      0
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      Рейтинг: +4118

      AtticusFinch 1 час назад

      Типо Вест -Хэм теперь Чемпионат Англии выиграет со своей благоприятной средой?))

      1
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      Рейтинг: +517

      сутулая собака и лисы 1 час назад

      а зачем столько дерьма сливать на ЦСКА?
      сказал бы "спасибо армейцам за всё, но мы решили идти по своему пути".

      вот же требушет говнометательный.

      2
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      Рейтинг: +8588

      KOLBIS 1 час назад

      Я тут ниже прочитал,Влашич стоит дороже Роналду оказывается...

      2
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      Рейтинг: +6820

      Fusballer > KOLBIS 53 минуты назад

      Да что уж там Роналду - дороже Азмуна)))

      2
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      Рейтинг: +8588

      KOLBIS > Fusballer 14 минут назад

      Так и Усы сейчас на лет десять заключат контракт с Заремой и тоже Роналду курить будет...Вот сразу видно,где профессионализм,а где бабло...

      0
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      Рейтинг: +8937

      Cleaner 1 час назад

      Так у Вест Хэма амбиций нет ДАЖЕ НА БУМАГЕ!!!

      3
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      Рейтинг: +450

      111ax 1 час назад

      ну по факту так и есть, после перестройки команды ЦСКА не вкладывается, либо вкладывается в не пойми кого, напов нет, скамейка голая, только юнцы, которые вечно в подающих надежды, но возможно уже одной ногой в не оправдавших ожидания. Команду лихорадит, Гончаренко выжал в первый год из них максимум, потом был затяжной спад.

      3
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      Рейтинг: +105

      Блямба 1 час назад

      Ну-ну.
      удачи сук.. иному сыну,тьфу ты,ёшкиному коту...

      0
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      Рейтинг: +122

      чаппай 2 часа назад

      А в чём он не прав? У ЦСКА амбиций ноль, у клуба задача выжить. Когда Влашича подписывали, наверняка были другие разговоры

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