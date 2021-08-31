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  • Отец Влашича: «Не ждите ничего хорошего от среды, в которой большие амбиции только на бумаге»

Отец Влашича: «Не ждите ничего хорошего от среды, в которой большие амбиции только на бумаге»

31 августа 2021, 12:28
27

Йошко Влашич, отец полузащитника ЦСКА Николы Влашича, прокомментировал переход сына в «Вест Хэм».

«Если вы находитесь в среде, у которой большие амбиции только на бумаге, а на деле все наоборот, то не ждите ничего хорошего. Футбол – командный вид спорта, его суть – совместная работа», – сказал Влашич.

  • Влашич подписал контракт с лондонским клубом на пять лет.
  • Он выступал за ЦСКА с 2018 года.
  • В новом сезоне хорват провел 5 матчей и сделал 1 ассист

Отец Влашича – о переходе сына в «Вест Хэм»: «Наконец-то вижу улыбку на лице Николы»

Источник: Spotske Jutarnji
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига ЦСКА Вест Хэм Влашич Никола
Комментарии (27)
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Frankfurt Am Main
1630402458
Как-то не красиво камни кидать в клуб который ты играл.
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Dr.Metal
1630402495
Как буд то его заставляли контракт подписать. Сам ныл, чтобы из Эвертона выкупили
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Fusballer
1630403262
Очередной папаша-балабол. Где бы был твой сынуля без ЦСКА?
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"supermax"
1630403460
это он про ЦСКА? как-то некрасиво
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vladimir-7
1630404401
Видимо, умом не блещет папаня Николы, сжигая мосты с командой, которая вытащила игрока с лавки и вывела его на более высокие футбольные ступени. Неожиданное хамство со стороны Йошко Влашича
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Aldo.CSKA
1630404936
Похоже у Йошко поехало лукошко
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Ивантеевец
1630405354
Ничего, подождем. Жизнь все по своим местам расставит. Вест Хем бесконечно на что-то претендует в начале каждого сезона и на финише благополучно сосет. ЦСКА еще я думаю увидим в Европе в ближайшее время. А вот будут ли в Европе молотобойцы в следующем сезоне совсем не факт.
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Январь 59
1630405564
Мы от среды ничего не ждем. Мы ждем четверг, 16 сентября Динамо Загреб против ВестХэма. Посмотрим как Влашич покажет себя против земляков.
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111ax
1630407878
ну по факту так и есть, после перестройки команды ЦСКА не вкладывается, либо вкладывается в не пойми кого, напов нет, скамейка голая, только юнцы, которые вечно в подающих надежды, но возможно уже одной ногой в не оправдавших ожидания. Команду лихорадит, Гончаренко выжал в первый год из них максимум, потом был затяжной спад.
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сутулая собака и лисы
1630409909
а зачем столько дерьма сливать на ЦСКА? сказал бы "спасибо армейцам за всё, но мы решили идти по своему пути". вот же требушет говнометательный.
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