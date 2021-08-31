Отец Влашича: «Не ждите ничего хорошего от среды, в которой большие амбиции только на бумаге»

Йошко Влашич, отец полузащитника ЦСКА Николы Влашича, прокомментировал переход сына в «Вест Хэм».

«Если вы находитесь в среде, у которой большие амбиции только на бумаге, а на деле все наоборот, то не ждите ничего хорошего. Футбол – командный вид спорта, его суть – совместная работа», – сказал Влашич.

Влашич подписал контракт с лондонским клубом на пять лет.

Он выступал за ЦСКА с 2018 года.

В новом сезоне хорват провел 5 матчей и сделал 1 ассист

Отец Влашича – о переходе сына в «Вест Хэм»: «Наконец-то вижу улыбку на лице Николы»