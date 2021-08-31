Журналист Романо: «Реал» заплатит 31 миллион за Камавингу. О трансфере объявят сегодня

Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга продолжит карьеру в «Реале».

По информации журналиста Фабрицио Романо, мадридский клуб закрыл сделку по трансферу 18-летнего футболиста. «Ренн» получит 31 миллион евро за француза без учета бонусов.

Камавинга уже прошел медосмотр в «Реале» и подписал все необходимые документы. Официально о трансфере будет объявлено сегодня.