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    Журналист Романо: «Реал» заплатит 31 миллион за Камавингу. О трансфере объявят сегодня

    Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга продолжит карьеру в «Реале».

    По информации журналиста Фабрицио Романо, мадридский клуб закрыл сделку по трансферу 18-летнего футболиста. «Ренн» получит 31 миллион евро за француза без учета бонусов.

    Камавинга уже прошел медосмотр в «Реале» и подписал все необходимые документы. Официально о трансфере будет объявлено сегодня.

    • Камавинга – воспитанник «Ренна».
    • За основную команду провел 88 матчей, забил 2 гола и сделал 5 ассистов.
    • Рыночная стоимость хавбека – 55 миллионов евро.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    Сегодня, 09:34
    Комментарии2
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      Рейтинг: +703

      OBOLEV 2 часа назад

      Может теперь Каземиро будет хоть немного давать отдыхать )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2345

      BlackMurder 2 часа назад

      Перспектива так себе, но опять же кого щас реал может купить? Ответ никого

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