Журналист Романо: «Реал» заплатит 31 миллион за Камавингу. О трансфере объявят сегодня

Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга продолжит карьеру в «Реале».
По информации журналиста Фабрицио Романо, мадридский клуб закрыл сделку по трансферу 18-летнего футболиста. «Ренн» получит 31 миллион евро за француза без учета бонусов.
Камавинга уже прошел медосмотр в «Реале» и подписал все необходимые документы. Официально о трансфере будет объявлено сегодня.
- Камавинга – воспитанник «Ренна».
- За основную команду провел 88 матчей, забил 2 гола и сделал 5 ассистов.
- Рыночная стоимость хавбека – 55 миллионов евро.
Источник: твиттер Фабрицио Романо