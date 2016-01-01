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    Кордоба: «Не согласен, что РПЛ – это шаг назад. Для меня это шаг вперед»

    Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба объяснил, почему решил продолжить карьеру в РПЛ.

    – Удивительно, что вы предпочли РПЛ бундеслиге. Кому-то может показаться, что это шаг назад...

    – Совершенно не согласен. Считаю, что в «Краснодаре» стану только прогрессировать и это шаг вперед для меня.

    — Переезд в Краснодар приближает вас к национальной команде?

    — Надеюсь, да. Мне повезло попасть в очень дружный, по-человечески сильный коллектив, где и тренерский штаб, и партнеры здорово помогают. В такой компании гораздо проще прогрессировать и становиться лучше. А значит, и оказываться ближе к сборной.

    — В чем выражается эта помощь?

    — В том, что я в целом здесь, в Краснодаре, уже чувствую себя как дома. Мне содействуют абсолютно все — и игроки, и тренерский штаб, и руководители клуба. Больше всех в моей жизни участвует, конечно, переводчик Андрей. Надеюсь, что могу отплатить им хорошей игрой.

    • «Краснодар» купил форварда у «Герты» за 20 миллионов евро.
    • Контракт с Кордобой рассчитан до 2025 года.
    • В 6 первых играх за новую команду колумбиец набрал 7 результативных действий – 5 мячей и 2 ассиста.
    • Это лучший результат в истории клуба для дебютанта как по числу голов, так и по системе «гол+пас».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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