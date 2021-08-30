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  • Кордоба: «Не согласен, что РПЛ – это шаг назад. Для меня это шаг вперед»

Кордоба: «Не согласен, что РПЛ – это шаг назад. Для меня это шаг вперед»

30 августа 2021, 15:23
8

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба объяснил, почему решил продолжить карьеру в РПЛ.

– Удивительно, что вы предпочли РПЛ бундеслиге. Кому-то может показаться, что это шаг назад...

– Совершенно не согласен. Считаю, что в «Краснодаре» стану только прогрессировать и это шаг вперед для меня.

— Переезд в Краснодар приближает вас к национальной команде?

— Надеюсь, да. Мне повезло попасть в очень дружный, по-человечески сильный коллектив, где и тренерский штаб, и партнеры здорово помогают. В такой компании гораздо проще прогрессировать и становиться лучше. А значит, и оказываться ближе к сборной.

— В чем выражается эта помощь?

— В том, что я в целом здесь, в Краснодаре, уже чувствую себя как дома. Мне содействуют абсолютно все — и игроки, и тренерский штаб, и руководители клуба. Больше всех в моей жизни участвует, конечно, переводчик Андрей. Надеюсь, что могу отплатить им хорошей игрой.

  • «Краснодар» купил форварда у «Герты» за 20 миллионов евро.
  • Контракт с Кордобой рассчитан до 2025 года.
  • В 6 первых играх за новую команду колумбиец набрал 7 результативных действий – 5 мячей и 2 ассиста.
  • Это лучший результат в истории клуба для дебютанта как по числу голов, так и по системе «гол+пас».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Кордоба Джон
Комментарии (8)
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Arturashvilli
1630332095
Сильный форвард
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vladimir-7
1630333098
Конечно шаг вперед, особенно по зарплате.
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portero
1630333255
Надо в еврокубки пробиваться, а то болтаемся в середине таблицы....
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zaichkin777@gmail.com
1630343589
Завоюйте право выступать в еврокубках и карьера попрёт ещё выше!
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Алекс636363
1630344662
для краснодара находка. выручает
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zigbert
1630394764
Дорогой игрок но пока оправдывает свою стоимость.
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Январь 59
1630399916
Время конечно все расставит на свои места. По весне мы увидим, это шаг вперёд или что другое. Но сегодня Кордоба показывает прекрасный результат. Уже есть асисты, значит он начал понимать игру команды. На него уже играют, значит команда понимает его игру и возможности. Хотелось бы в конце сезона видеть его в списках лучших бомбардиров. Это поможет команде подняться на пьедестал и получить путёвку в ЕК.
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