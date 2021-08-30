Кордоба: «Не согласен, что РПЛ – это шаг назад. Для меня это шаг вперед»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба объяснил, почему решил продолжить карьеру в РПЛ.

– Удивительно, что вы предпочли РПЛ бундеслиге. Кому-то может показаться, что это шаг назад...

– Совершенно не согласен. Считаю, что в «Краснодаре» стану только прогрессировать и это шаг вперед для меня.

— Переезд в Краснодар приближает вас к национальной команде?

— Надеюсь, да. Мне повезло попасть в очень дружный, по-человечески сильный коллектив, где и тренерский штаб, и партнеры здорово помогают. В такой компании гораздо проще прогрессировать и становиться лучше. А значит, и оказываться ближе к сборной.

— В чем выражается эта помощь?

— В том, что я в целом здесь, в Краснодаре, уже чувствую себя как дома. Мне содействуют абсолютно все — и игроки, и тренерский штаб, и руководители клуба. Больше всех в моей жизни участвует, конечно, переводчик Андрей. Надеюсь, что могу отплатить им хорошей игрой.