Мбаппе – в старте «ПСЖ» на матч с «Реймсом», Месси в запасе

Потому и в запасе, так как Мбапе в старте. Что-то мне подсказывает, что это их последний матч за одну команду.
Стал известен стартовый состав «ПСЖ» на матч 4-го тура чемпионата Франции с «Реймсом».
С первых минут на поле появится Килиан Мбаппе. Нападающий близок к переходу в «Реал».
Форвард Лионель Месси – в запасе.
- Матч «Реймс» – «ПСЖ» начнется в 21:45 мск.
- Парижская команда занимает второе место в таблице, уступая очко «Анжеру», но имея игру в запасе.
Et voici la composition pour ce #SDRPSG ! pic.twitter.com/favg3Eog4P— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 29, 2021