Мбаппе – в старте «ПСЖ» на матч с «Реймсом», Месси в запасе

Стал известен стартовый состав «ПСЖ» на матч 4-го тура чемпионата Франции с «Реймсом».

С первых минут на поле появится Килиан Мбаппе. Нападающий близок к переходу в «Реал».

Форвард Лионель Месси – в запасе.