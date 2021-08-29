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    Мбаппе – в старте «ПСЖ» на матч с «Реймсом», Месси в запасе

    Стал известен стартовый состав «ПСЖ» на матч 4-го тура чемпионата Франции с «Реймсом».

    С первых минут на поле появится Килиан Мбаппе. Нападающий близок к переходу в «Реал».

    Форвард Лионель Месси – в запасе.

    • Матч «Реймс» – «ПСЖ» начнется в 21:45 мск.
    • Парижская команда занимает второе место в таблице, уступая очко «Анжеру», но имея игру в запасе.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:01
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4983

      Давид59 11 минут назад

      Потому и в запасе, так как Мбапе в старте. Что-то мне подсказывает, что это их последний матч за одну команду.

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