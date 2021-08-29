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  • «Чемпионат»: «Локомотив» сменит главу медицинского департамента. Одна из причин – история с травмой Миранчука

«Чемпионат»: «Локомотив» сменит главу медицинского департамента. Одна из причин – история с травмой Миранчука

29 августа 2021, 17:30
5

«Локомотив» в ближайшее время хочет сменить главу медицинского департамента. Сейчас должность занимает Алексей Репетюк.

Как пишет «Чемпионат», руководство клуба уже ведет поиск кандидатов.

Одна из причин увольнения Репетюка – история с травмой полузащитника Антона Миранчука.

  • Ранее агент Миранчука раскритиковал Репетюка и обвинил его в том, что футболист долго не может залечить травму.
  • Миранчук с января испытывает боли в колене. Неделю назад сообщалось, что «Локо» отправит игрока на обследование в Германию.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Миранчук Антон
Комментарии (5)
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Karabaz
1630247719
Там ДиКаприо врачевал чтоле
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Блямба
1630250153
"Дело врачей-вредителей"? ничего не меняется в нашей странной стране.. Возьмите из Калининграда сразу. Там намедни отличный профессионал образовался...
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PAREVG.
1630251662
Верните старый медицинский штаб, Репетюка ведь уже не будет. Все проблемы в Локо от хохлов, сначала Мещеряков на пару с грызуном команду гробили, еще и Репетюка с собой привели...
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portero
1630254568
и таких специалистов на блатных местах много, юристы , различные менеджеры....
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Иван Петров 1986
1630304513
Для всех менеджеров святое - правильно распилить бабки, все остальное потом.
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