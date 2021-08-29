«Чемпионат»: «Локомотив» сменит главу медицинского департамента. Одна из причин – история с травмой Миранчука

«Локомотив» в ближайшее время хочет сменить главу медицинского департамента. Сейчас должность занимает Алексей Репетюк.
Как пишет «Чемпионат», руководство клуба уже ведет поиск кандидатов.
Одна из причин увольнения Репетюка – история с травмой полузащитника Антона Миранчука.
- Ранее агент Миранчука раскритиковал Репетюка и обвинил его в том, что футболист долго не может залечить травму.
- Миранчук с января испытывает боли в колене. Неделю назад сообщалось, что «Локо» отправит игрока на обследование в Германию.
Источник: «Чемпионат»