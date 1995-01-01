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    «Чемпионат»: «Локомотив» сменит главу медицинского департамента. Одна из причин – история с травмой Миранчука

    «Локомотив» в ближайшее время хочет сменить главу медицинского департамента. Сейчас должность занимает Алексей Репетюк.

    Как пишет «Чемпионат», руководство клуба уже ведет поиск кандидатов.

    Одна из причин увольнения Репетюка – история с травмой полузащитника Антона Миранчука.

    • Ранее агент Миранчука раскритиковал Репетюка и обвинил его в том, что футболист долго не может залечить травму.
    • Миранчук с января испытывает боли в колене. Неделю назад сообщалось, что «Локо» отправит игрока на обследование в Германию.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:30
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3220

      PAREVG. 32 минуты назад

      Верните старый медицинский штаб, Репетюка ведь уже не будет.

      Все проблемы в Локо от хохлов, сначала Мещеряков на пару с грызуном команду гробили, еще и Репетюка с собой привели...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +78

      Блямба 58 минут назад

      "Дело врачей-вредителей"?
      ничего не меняется в нашей странной стране..
      Возьмите из Калининграда сразу.
      Там намедни отличный профессионал образовался...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +41

      Karabaz 1 час назад

      Там ДиКаприо врачевал чтоле

      0
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