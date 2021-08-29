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«Спартак»: «Трансфер Кофрие был согласован с Виторией»

29 августа 2021, 17:11
21

Главный тренер «Спартака» Руй Витория одобрил покупку защитника Максимилиано Кофрие. Об этом сообщил глава пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов.

«Конечно, главный тренер был в курсе всего процесса еще на этапе переговоров. Трансфер согласован.

Руй знает возможности этого защитника – просто пока не видел его в тренировочном процессе. Увидит и оценит на деле», – сказал Зеленов.

  • «Спартак» купил Кофрие за 2,5 млн евро.
  • Максимилиано – центральный защитник, но может сыграть справа в обороне.
  • В прошлом сезоне чемпионата Бельгии он провел 19 матчей: 1 гол, 1 ассист.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Кофрие Максимилиано Витория Руй
Комментарии (21)
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Persona_non_Grata
1630246779
А вот это уже тревожно (
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oyabun
1630247286
Рую сказали "надо одобрить". Он и одобрил. Смешно думать что именно о таком "усилении" мечтал тренер.
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Дедуктор
1630249755
Совет ветеранов "Спартака" почему молчит? Романцев трусливо отмалчивается. Проходимцы власть в клубе захватили и гадят усердно. Клуб стал паноптикумом пороков разного калибра. Ща эти проходимцы еще купят Рую пару игрочишек. Из какой нибудь второй лиги чемпионата Мальты, например. А потом вопрос зададут - где результат, Руй? Типичная евро-подлянка. Не столь давно бывый замполит Федрищенко примерно такими же "евро"-методами "воевал" против Широкова. А ведь делов то: выскажи честно своё мнение. Потребуй извинений или сам извинись, в зависимости от конкретной ситуации. Нет, эти проходимцы только провокациями и пакостями промышлять способны.
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R_a_i_n
1630253760
Ложь, звиздёшь и провокация.
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zigbert
1630309443
Плохо только что из за Кофрие придется избавляться от одного из иностранцев. Хороший защитник сейчас Спартаку был бы не лишним. Но раньше времени говорить о нем не имеет смысла. Все его качества определятся в игре.
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derrik2000
1630315603
СОГЛАСОВАН это не значит, что "РЕКОМЕНДОВАЛ". А что ему ещё осталось делать, как не "согласовывать"? В любом случае, поглядим-посмотрим, что за фрукт.
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maygli
1630319159
Ну усилит он оборону, а нападение всё равно ничего забить не может. Будем ничейки гонять?
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maygli
1630320454
Ему импонирует, что пришёл в знаменитый клуб. Будет рвать когти 2-3 игры, потом поймёт, что к чему, успокоится и станет , как все. Чем-то на Маслова похож.
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portero
1630333369
Только не понял, Руя уже на выход готовят, зачем с ним трансфер согласовывать...
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