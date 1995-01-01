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    «Спартак»: «Трансфер Кофрие был согласован с Виторией»

    Главный тренер «Спартака» Руй Витория одобрил покупку защитника Максимилиано Кофрие. Об этом сообщил глава пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов.

    «Конечно, главный тренер был в курсе всего процесса еще на этапе переговоров. Трансфер согласован.

    Руй знает возможности этого защитника – просто пока не видел его в тренировочном процессе. Увидит и оценит на деле», – сказал Зеленов.

    • «Спартак» купил Кофрие за 2,5 млн евро.
    • Максимилиано – центральный защитник, но может сыграть справа в обороне.
    • В прошлом сезоне чемпионата Бельгии он провел 19 матчей: 1 гол, 1 ассист.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 17:11
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3145

      Дедуктор 1 час назад

      Совет ветеранов "Спартака" почему молчит? Романцев трусливо отмалчивается. Проходимцы власть в клубе захватили и гадят усердно. Клуб стал паноптикумом пороков разного калибра.
      Ща эти проходимцы еще купят Рую пару игрочишек. Из какой нибудь второй лиги чемпионата Мальты, например. А потом вопрос зададут - где результат, Руй? Типичная евро-подлянка. Не столь давно бывый замполит Федрищенко примерно такими же "евро"-методами "воевал" против Широкова. А ведь делов то: выскажи честно своё мнение. Потребуй извинений или сам извинись, в зависимости от конкретной ситуации. Нет, эти проходимцы только провокациями и пакостями промышлять способны.

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      Рейтинг: +29093

      oyabun 1 час назад

      Рую сказали "надо одобрить". Он и одобрил. Смешно думать что именно о таком "усилении" мечтал тренер.

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      Рейтинг: +13431

      Persona_non_Grata > oyabun 1 час назад

      С каждым матчем у меня всё больше и больше вопросов к этому тренеру и руководству Спартака (((

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      Рейтинг: +13431

      Persona_non_Grata 1 час назад

      А вот это уже тревожно (

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