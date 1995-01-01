«Спартак»: «Трансфер Кофрие был согласован с Виторией»

Совет ветеранов "Спартака" почему молчит? Романцев трусливо отмалчивается. Проходимцы власть в клубе захватили и гадят усердно. Клуб стал паноптикумом пороков разного калибра.
Ща эти проходимцы еще купят Рую пару игрочишек. Из какой нибудь второй лиги чемпионата Мальты, например. А потом вопрос зададут - где результат, Руй? Типичная евро-подлянка. Не столь давно бывый замполит Федрищенко примерно такими же "евро"-методами "воевал" против Широкова. А ведь делов то: выскажи честно своё мнение. Потребуй извинений или сам извинись, в зависимости от конкретной ситуации. Нет, эти проходимцы только провокациями и пакостями промышлять способны.
Главный тренер «Спартака» Руй Витория одобрил покупку защитника Максимилиано Кофрие. Об этом сообщил глава пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов.
«Конечно, главный тренер был в курсе всего процесса еще на этапе переговоров. Трансфер согласован.
Руй знает возможности этого защитника – просто пока не видел его в тренировочном процессе. Увидит и оценит на деле», – сказал Зеленов.
- «Спартак» купил Кофрие за 2,5 млн евро.
- Максимилиано – центральный защитник, но может сыграть справа в обороне.
- В прошлом сезоне чемпионата Бельгии он провел 19 матчей: 1 гол, 1 ассист.