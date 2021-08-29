«Спартак»: «Трансфер Кофрие был согласован с Виторией»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория одобрил покупку защитника Максимилиано Кофрие. Об этом сообщил глава пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов.

«Конечно, главный тренер был в курсе всего процесса еще на этапе переговоров. Трансфер согласован.

Руй знает возможности этого защитника – просто пока не видел его в тренировочном процессе. Увидит и оценит на деле», – сказал Зеленов.