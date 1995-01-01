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    Макаров, Фомин и Захарян – в старте «Динамо»; «Локомотив» выпустит Едвая, Баринова и Смолова

    Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Локомотива» на матч шестого тура РПЛ.

    «Динамо»: Шунин, Варела, Бальбуэна, Ордец, Лаксальт, Моро, Шиманьски, Фомин, Макаров, Захарян, Тюкавин.

    «Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Едвай, Пабло, Рыбус, Баринов, Куликов, Рыбчинский, Жемалетдинов, Смолов, Камано.

    • Матч пройдет в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.
    • Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 18:16
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1629

      Красногорск_Фан 39 минут назад

      Не берусь предсказывать исход, но желаю Локомотиву победы!
      Команда на ходу, атака в порядке, играем по сути дома, в Москве.

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