Макаров, Фомин и Захарян – в старте «Динамо»; «Локомотив» выпустит Едвая, Баринова и Смолова

Не берусь предсказывать исход, но желаю Локомотиву победы!
Команда на ходу, атака в порядке, играем по сути дома, в Москве.
Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Локомотива» на матч шестого тура РПЛ.
«Динамо»: Шунин, Варела, Бальбуэна, Ордец, Лаксальт, Моро, Шиманьски, Фомин, Макаров, Захарян, Тюкавин.
«Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Едвай, Пабло, Рыбус, Баринов, Куликов, Рыбчинский, Жемалетдинов, Смолов, Камано.
- Матч пройдет в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.
- Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.