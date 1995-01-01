Барриос: «В Европе «Зенит» самый популярный и титулованный российский клуб»

Парни тут чувак кричит что нацизм=фашизм,долго искал простое описание разницы,а ему хоть ссы в глаза божья раса,рассудите. Фашизм основан на тоталитарной власти государства и полного подчинения ему личности. Для фашизма характерен культ личности правителя, однопартийной системы управления и превосходства титульной нации над другими народами. Фашизм существовал в Италии. Национал-социализм (нацизм) - политическая идеология, являющаяся формой фашизма с элементами псевдонаучного расизма и антисемитизма. Формирование крайне правых убеждений и враждебное отношение не только к конкурентам за власть, но и к людям другой нации. Нацизм был только в Германии во времена Третьего Рейха. В наше время эта политическая идеология запрещена во всем мире. Для нацизма высшей ценностью был народ (в Германии это была арийская раса), а фашисты ставили выше всего государство.
Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос поделился ожиданиями от участия в новом сезоне Лиги чемпионов.
— «Зенит» — единственный представитель от России в ЛЧ. На вас будет лежать дополнительная ответственность?
— Мы понимаем, что в Европе «Зенит» самый популярный и титулованный российский клуб. В «Зените» ты всегда чувствуешь очень большую ответственность. И как бы это назвать… Давление! Потому что это лучший клуб России и всегда обязан побеждать.
Если у нас не получается показать хороший результат, это больно задевает всю команду — мы все потом проговариваем и решаем, в чем надо улучшать игру.
Даст Бог, в этом году мы выступим лучше и преодолеем групповой этап. Самое главное — полностью отдаваться игре, получать удовольствие от футбола и, несмотря ни на что, подарить болельщикам настоящий праздник.
- В последних 2 сезонах Лиги чемпионов «Зенит» занимал в группе последнее место.
- При жеребьевке групп «Зенит» будет в 3-й корзине.
- «Зенит» сейчас идет в РПЛ 2-м.