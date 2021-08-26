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  • Барриос: «В Европе «Зенит» самый популярный и титулованный российский клуб»

Барриос: «В Европе «Зенит» самый популярный и титулованный российский клуб»

26 августа 2021, 13:22
50

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос поделился ожиданиями от участия в новом сезоне Лиги чемпионов.

— «Зенит» — единственный представитель от России в ЛЧ. На вас будет лежать дополнительная ответственность?

— Мы понимаем, что в Европе «Зенит» самый популярный и титулованный российский клуб. В «Зените» ты всегда чувствуешь очень большую ответственность. И как бы это назвать… Давление! Потому что это лучший клуб России и всегда обязан побеждать.

Если у нас не получается показать хороший результат, это больно задевает всю команду — мы все потом проговариваем и решаем, в чем надо улучшать игру.

Даст Бог, в этом году мы выступим лучше и преодолеем групповой этап. Самое главное — полностью отдаваться игре, получать удовольствие от футбола и, несмотря ни на что, подарить болельщикам настоящий праздник.

  • В последних 2 сезонах Лиги чемпионов «Зенит» занимал в группе последнее место.
  • При жеребьевке групп «Зенит» будет в 3-й корзине.
  • «Зенит» сейчас идет в РПЛ 2-м.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Зенит Барриос Вильмар
Комментарии (50)
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BarStep
1629973704
Умничка Вильмар!! Удачи и хорошей игры! Забудь матч с Уфой..
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alp
1629974192
и не поспоришь.... только у нас в европе, как у спама в рпл, все в прошлом.. и в ближайшем будущем Зенита в европе не питаю иллюзий
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Kollljan
1629976723
Спартак сегодня сольет Сочи. Руя пошлют на ....
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Snek
1629977876
20 лет назад в Европе никто не знал о существовании такого клуба. Спартак многие знали, так как в 90-е он постоянно играл в ЛЧ, прямо как Зенит сейчас, даже чемпионства той же неладностью попахивают. Вечный чемпиона и вечные провали в ЕК. ЦСКА многие знали, так несколько раз выходил в плей офф, брал ЛЕ и в целом провёл неплохую эпоху с начала нулевых до конца 20-х. А Зенит то откуда нарисовался? Это он только последние годы такой.
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BRO_football
1629980305
Я не понимаю, почему тут многие спартачи в комментариях разосрались. Известность в Европе российским клубам придаёт участие в еврокубках, потому что нам местный чемпионат там никто не смотрит. С этим у Зенита долгое время полный порядок, в отличие от Спартака. И у ЦСКА тоже долгое время было всё хорошо, кроме этого сезона. Неплохо было бы ещё что-нибудь выигрывать в еврокубках, но это уже другой вопрос. А то, что делал Спартак в 90-ые в Европе уже никто и не помнит. Надо показывать результат здесь и сейчас
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Из Твери Леха
1629981067
Ну так оно и есть. Трофеи есть только у Зенита и ЦСКА, больше никто ничего не достиг. Всегда будут помнить только победителей, ну и может еще участника финала. А эти статистические победки над Русенборгом, Легий и Блекберном... Ну кому они нафиг нужны)) Удачи сегодня Сочи!
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ivany4
1629985683
Ввиду того, что Барриос стал часто косячить ногами, играя в футбол, ему приходится языком исправлять свои ошибки. И не важно, как это выглядит, главное лизнуть поглубже.
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Dguffin
1629985965
Спартачи бомбят бомбят, но их великий клуб давно не отжигал. И да, в Европе их 1-18 уже стали забывать. Зенит и ЦСКА единственные кто что-то выигрывал в Европе. Победителей запоминают. А то что кто-то когда-то куда-то выходил нет. Зенит каждый год играет в ЛЧ. А где Спартак играет? Правильно, в Copa de Sol и кубке Первого Канала.
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сутулая собака и лисы
1629986566
хотя, если Азмуна не сольют и Малком будет в форме, может что-то и покажут весной в ЛЕ. но такие заявления, это испанский стыд. твоя команда закупает игроков по 40 лямов. платит им по 3-7 лямов в год. проваливает не первый год ЛЕ и ЛЧ. хвастается своей узнаваемостью в Европе и достижениями в 10-й (скоро ниже) по силе лиге УЕФА (других заслуг ведь нет). по этому многие и презирают газпромоскую помойку. умерьте своё ЧСВ, чемпионы лиги приколов.
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RUSARM
1629993292
Проснись барбарис-ты спишь!!! Посмешил знатно,великий в РПЛ за счет свистулькиных,а в европе в жопе!!!
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