Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    2 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    3 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию

    Барриос: «В Европе «Зенит» самый популярный и титулованный российский клуб»

    Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос поделился ожиданиями от участия в новом сезоне Лиги чемпионов.

    — «Зенит» — единственный представитель от России в ЛЧ. На вас будет лежать дополнительная ответственность?

    — Мы понимаем, что в Европе «Зенит» самый популярный и титулованный российский клуб. В «Зените» ты всегда чувствуешь очень большую ответственность. И как бы это назвать… Давление! Потому что это лучший клуб России и всегда обязан побеждать.

    Если у нас не получается показать хороший результат, это больно задевает всю команду — мы все потом проговариваем и решаем, в чем надо улучшать игру.

    Даст Бог, в этом году мы выступим лучше и преодолеем групповой этап. Самое главное — полностью отдаваться игре, получать удовольствие от футбола и, несмотря ни на что, подарить болельщикам настоящий праздник.

    • В последних 2 сезонах Лиги чемпионов «Зенит» занимал в группе последнее место.
    • При жеребьевке групп «Зенит» будет в 3-й корзине.
    • «Зенит» сейчас идет в РПЛ 2-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:22
    Комментарии38
    ...
    • ...
      Рейтинг: +571

      dim29 18 минут назад

      Парни тут чувак кричит что нацизм=фашизм,долго искал простое описание разницы,а ему хоть ссы в глаза божья раса,рассудите. Фашизм основан на тоталитарной власти государства и полного подчинения ему личности. Для фашизма характерен культ личности правителя, однопартийной системы управления и превосходства титульной нации над другими народами. Фашизм существовал в Италии. Национал-социализм (нацизм) - политическая идеология, являющаяся формой фашизма с элементами псевдонаучного расизма и антисемитизма. Формирование крайне правых убеждений и враждебное отношение не только к конкурентам за власть, но и к людям другой нации. Нацизм был только в Германии во времена Третьего Рейха. В наше время эта политическая идеология запрещена во всем мире. Для нацизма высшей ценностью был народ (в Германии это была арийская раса), а фашисты ставили выше всего государство.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +571

      dim29 > dim29 16 минут назад

      я реально ******** мордой курнать его,***.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4698

      Из Твери Леха 22 минуты назад

      Ну так оно и есть. Трофеи есть только у Зенита и ЦСКА, больше никто ничего не достиг. Всегда будут помнить только победителей, ну и может еще участника финала. А эти статистические победки над Русенборгом, Легий и Блекберном... Ну кому они нафиг нужны)) Удачи сегодня Сочи!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10244

      BRO_football 34 минуты назад

      Я не понимаю, почему тут многие спартачи в комментариях разосрались. Известность в Европе российским клубам придаёт участие в еврокубках, потому что нам местный чемпионат там никто не смотрит. С этим у Зенита долгое время полный порядок, в отличие от Спартака. И у ЦСКА тоже долгое время было всё хорошо, кроме этого сезона.
      Неплохо было бы ещё что-нибудь выигрывать в еврокубках, но это уже другой вопрос.
      А то, что делал Спартак в 90-ые в Европе уже никто и не помнит. Надо показывать результат здесь и сейчас

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4717

      Дядя Серёжа 45 минут назад

      Спартак, Динамо Москва... в Европе шерстили когда зенька в первой лиге отсасывала.
      Грубо, извиняюсь хряпнул.
      Перевожу - никто Зенит в Европе не знал, когда другие советские клубы бились за полуфиналы КЧ.
      Самый именитый - Газпром. Перевожу - газ, газ России если что, промышленные, хозяйственные, продовольственные товары и пр. - всё в руках Зенита, точнее у его капитана - Бздюбы.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24966

      пьяныйхоровод > Дядя Серёжа 32 минуты назад

      Дох уа нашерстили то ? Как кремлёвские покровители перестали их крышевать - ожидаемо сдулись .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6100

      nik55 47 минут назад

      тебе бомжи еще не то скажут-----но лизнул ты хорошо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24966

      пьяныйхоровод 1 час назад

      Один заголовок обеспечит бомбёж пуканов у фсейстраны на неделю )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3338

      Snek 1 час назад

      20 лет назад в Европе никто не знал о существовании такого клуба.
      Спартак многие знали, так как в 90-е он постоянно играл в ЛЧ, прямо как Зенит сейчас, даже чемпионства той же неладностью попахивают. Вечный чемпиона и вечные провали в ЕК.
      ЦСКА многие знали, так несколько раз выходил в плей офф, брал ЛЕ и в целом провёл неплохую эпоху с начала нулевых до конца 20-х.
      А Зенит то откуда нарисовался? Это он только последние годы такой.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6681

      Fusballer > Snek 1 час назад

      "до конца 20-х." Однако)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3338

      Snek > Fusballer 1 час назад

      Ну я как болельщик ЦСКА прекрасно вижу какой адовый издец происходит в клубе. Была золотая эпоха, она кончилась, когда начнётся новая, тогда и будем об этом снова рассуждать.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6681

      Fusballer > Snek 1 час назад

      Я не спорю, просто 20-е только начинаются)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3338

      Snek > Fusballer 1 час назад

      А ну да, опечатка вышла, имелось ввиду до конца десятых.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24966

      пьяныйхоровод > Snek 56 минут назад

      В 90-х это не так уж и до хрена . А до этого в Европе на слуху были : Динамы ( Москва , Киев , Тбилиси , Минск ).

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12591

      paracetamol 1 час назад

      Похвальные слова. Продать Зюбу в Уфу и Зенит - чемпион!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6681

      Fusballer > paracetamol 1 час назад

      И так уже. Абонемент на чемпионства куплен))) Федун, к сожалению, жмотится(((

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24966

      пьяныйхоровод > Fusballer 55 минут назад

      А кто абон то продал ? Федун и слил квиток , чтобы Заремке колготонов накупить .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14091

      Garrincha58 1 час назад

      в последнее время Барриос стал часто косячить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +385

      Vizual 1 час назад

      Амбиции игрока и клуба, наконец-то выйти из группы. Хороший настрой, можно дома сидеть

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88842
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67369
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru