Барриос: «В Европе «Зенит» самый популярный и титулованный российский клуб»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос поделился ожиданиями от участия в новом сезоне Лиги чемпионов.

— «Зенит» — единственный представитель от России в ЛЧ. На вас будет лежать дополнительная ответственность?

— Мы понимаем, что в Европе «Зенит» самый популярный и титулованный российский клуб. В «Зените» ты всегда чувствуешь очень большую ответственность. И как бы это назвать… Давление! Потому что это лучший клуб России и всегда обязан побеждать.

Если у нас не получается показать хороший результат, это больно задевает всю команду — мы все потом проговариваем и решаем, в чем надо улучшать игру.

Даст Бог, в этом году мы выступим лучше и преодолеем групповой этап. Самое главное — полностью отдаваться игре, получать удовольствие от футбола и, несмотря ни на что, подарить болельщикам настоящий праздник.