Головин – в основе «Монако» на матч с «Шахтером»

Стали известны стартовые составы команд на ответный матч четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Монако». С первых минут на поле выйдет российский полузащитник Александр Головин.

«Шахтeр»: Пятов, Додо, Витао, Марлон, Майкон, Антонио, Тете, Соломон, Патрик, Матвиенко, Траоре.

«Монако»: Нюбель, Марипан, Бадьяшиль, Мартинш, Энрике, Чуамени, Сидибе, Головин, Бен-Йеддер, Фофана, Фолланд.