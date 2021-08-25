Головин – в основе «Монако» на матч с «Шахтером»

Стали известны стартовые составы команд на ответный матч четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Монако». С первых минут на поле выйдет российский полузащитник Александр Головин.
«Шахтeр»: Пятов, Додо, Витао, Марлон, Майкон, Антонио, Тете, Соломон, Патрик, Матвиенко, Траоре.
«Монако»: Нюбель, Марипан, Бадьяшиль, Мартинш, Энрике, Чуамени, Сидибе, Головин, Бен-Йеддер, Фофана, Фолланд.
- Матч пройдет в Харькове, начало – в 22:00 мск.
- Первая игра закончилась со счетом 1:0 в пользу украинской команды.
Источник: УЕФА