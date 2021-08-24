Маслову сделали операцию в Финляндии. Он пропустит пять месяцев

Защитник «Спартака» Павел Маслов был прооперирован в одной из клиник Финляндии. Восстановление 21-летнего футболиста займет пять месяцев.
«Паша достаточно неплохо восстанавливался, готовился вернуться в игру на старте сезона, но снова случился рецидив. Накопленные воспалительные изменения потребовали операции по восстановлению целостности сухожилий обеих четырехглавых мышц», – сообщил главный врач команды Глеб Чернов.
- В июне у защитника случился рецидив старой травмы.
- В прошлом сезоне РПЛ Маслов провел 25 матчей.
Источник: официальный сайт «Спартака»