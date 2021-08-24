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  • Маслову сделали операцию в Финляндии. Он пропустит пять месяцев

Маслову сделали операцию в Финляндии. Он пропустит пять месяцев

24 августа 2021, 21:32
6

Защитник «Спартака» Павел Маслов был прооперирован в одной из клиник Финляндии. Восстановление 21-летнего футболиста займет пять месяцев.

«Паша достаточно неплохо восстанавливался, готовился вернуться в игру на старте сезона, но снова случился рецидив. Накопленные воспалительные изменения потребовали операции по восстановлению целостности сухожилий обеих четырехглавых мышц», – сообщил главный врач команды Глеб Чернов.

  • В июне у защитника случился рецидив старой травмы.
  • В прошлом сезоне РПЛ Маслов провел 25 матчей.

Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Маслов Павел
Комментарии (6)
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ySS
1629833627
Выздоравливай, Паша!
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IVANRUS777
1629850546
Скорейшего выздоровления!
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Solist345345
1629864313
Осталось пожелать только скорейшего выздоровления. Крепись, все в твоих руках, а точнее, ногах.
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portero
1629887922
Из Москвы в финку? А где наши хваленые доктора? На деле 90% коновалы....
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zigbert
1629898300
Перспективный защитник, не смотря на отдельные неудачные игры. Здоровья Павел!
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