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    Маслову сделали операцию в Финляндии. Он пропустит пять месяцев

    Защитник «Спартака» Павел Маслов был прооперирован в одной из клиник Финляндии. Восстановление 21-летнего футболиста займет пять месяцев.

    «Паша достаточно неплохо восстанавливался, готовился вернуться в игру на старте сезона, но снова случился рецидив. Накопленные воспалительные изменения потребовали операции по восстановлению целостности сухожилий обеих четырехглавых мышц», – сообщил главный врач команды Глеб Чернов.

    • В июне у защитника случился рецидив старой травмы.
    • В прошлом сезоне РПЛ Маслов провел 25 матчей.

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    Источник: официальный сайт «Спартака»

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