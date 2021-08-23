Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Врач «Локомотива» Резепов – о травме Миранчука: «Возможно, предыдущим медштабом ему был поставлен неверный диагноз»

Врач «Локомотива» Резепов – о травме Миранчука: «Возможно, предыдущим медштабом ему был поставлен неверный диагноз»

23 августа 2021, 22:57
1

Врач «Локомотива» Александр Резепов отреагировал на слова Вадима Шпинева, агента полузащитника Антона Миранчука.

«Ничего критичного в этой ситуации не вижу. Эмоциональные высказывания агента оставлю на его совести. Представители нашего медицинского штаба, я, как главный врач команды, наши реабилитологи всегда на связи с Антоном.

Травму Миранчук действительно получил еще зимой, затем, возможно, предыдущим медицинским штабом ему был поставлен неверный диагноз. К сожалению, полностью отсутствует медицинская документация по игроку.

После прихода у нас состоялся диалог с футболистом, где было принято совместное решение о методах подготовки к сезону. Было решено до определенного момента ограничиться консервативными методами и реабилитационными процедурами.

Выбранная тактика позволила игроку без ограничений принимать участие в тренировочном процессе в полном объеме. Фактически Антон не пропустил ни одной тренировки, постоянно, без пауз, занимался в общей группе, вместе со всеми полноценно прошел сбор в Австрии, принимал участие в официальных матчах.

В клубе заинтересованы в том, чтобы игрок находился в самом оптимальном состоянии, был полностью здоров и мог максимально помогать команде в решении турнирных задач», – сказал Резепов.

  • Шпинев назвал главу медштаба «Локо» Алексея Репетюка «иудой».
  • После этого появилась информация о планах клуба отправить Миранчука на обследование в Германию.
  • Не исключено, что 25-летнему хавбеку придется перенести операцию.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Миранчук Антон
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
talgatnurzhanov2006
1629777976
21 век, через пол года нет никакой документации о травме по игроку и это проф.клуб.
Ответить
Главные новости
Игрок «Оренбурга» Куль: «Мне кажется, что пенальти не было»
21:44
Карседо: «Спартаку» не повезло, сами допустили ошибку, из-за которой пропустили гол»
21:21
5
Моуринью высказался о разгроме «Малаги»
21:04
Комментарий Даку после первого гола за «Спартак»
20:53
4
Тренер «Оренбурга»: «Игроки «Спартака» с криками падали на поле и просили 9 пенальти»
20:43
25
АПЛ. Хет-трик Фернандеша помог «Манчестер Юнайтед» одержать первую победу в сезоне
20:28
ФотоСаудовский клуб приобрел нападающего сборной Англии за 60+ миллионов
20:17
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
19:53
15
Кахигао: «Вы видели судейство сегодня и во вчерашнем матче – большая разница»
19:50
19
В «Спартаке» одним словом описали ничью с «Оренбургом»
19:45
16
Все новости
Все новости
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
19:53
15
Кахигао: «Вы видели судейство сегодня и во вчерашнем матче – большая разница»
19:50
18
В «Спартаке» одним словом описали ничью с «Оренбургом»
19:45
16
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
19:28
2
РПЛ. «Спартак» дома не смог обыграть «Оренбург» (1:1)
19:27
145
ВидеоДаку забил первый гол за «Спартак»
19:14
8
Стала известна реакция Батракова на последние результаты «Локомотива»
18:51
2
Бителло высказался о возможном уходе Тюкавина в «Зенит»
18:41
1
Латышонок – о «Зените»: «Мог остаться и получать деньги, но я не хочу этого»
18:25
3
Бевеев – о «Родине»: «Тут не Испания, а Россия»
18:19
3
Талалаев – об игроке «Балтики»: «Был в пяти минутах от обратной замены и большого штрафа»
17:50
2
Главный тренер «Родины» прокомментировал 0:3 с «Балтикой»
17:38
2
Мостовой посоветовал «Локомотиву» тренера, с которым клубу «вылет будет обеспечен»
17:20
4
Игрок «Зенита» перейдет на правах аренды в клуб Лиги чемпионов
17:14
7
РПЛ. «Балтика» без Талалаева победила в Химках «Родину» (3:0)
16:59
11
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
16:56
Николаев проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
16:53
26
Барко не сыграет с «Оренбургом» – известна причина
16:44
4
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»
16:38
8
Мнение бывшего вице-президента ФИФА о скандале с участием «Зенита»
16:28
4
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Оренбург»: 30 августа 2026
16:24
9
Реакция Семина на дебют Батракова за «Галатасарай»
16:23
Раскрыто место жительство Батракова в Стамбуле
16:05
4
Директор «Факела» прокомментировал скандал в матче с «Зенитом»
15:48
3
«Красивый пожар, смотрю с восторгом»: Баринов – о ситуации в «Локомотиве»
15:43
9
Защитник «Галатасарая» описал Батракова тремя словами
15:37
На имя президента РПЛ поступило обращение после скандала в Воронеже
15:32
5
Выявлен московский клуб РПЛ, где «сливают» тренера
15:11
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+