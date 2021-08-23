Врач «Локомотива» Резепов – о травме Миранчука: «Возможно, предыдущим медштабом ему был поставлен неверный диагноз»

Врач «Локомотива» Александр Резепов отреагировал на слова Вадима Шпинева, агента полузащитника Антона Миранчука.

«Ничего критичного в этой ситуации не вижу. Эмоциональные высказывания агента оставлю на его совести. Представители нашего медицинского штаба, я, как главный врач команды, наши реабилитологи всегда на связи с Антоном.

Травму Миранчук действительно получил еще зимой, затем, возможно, предыдущим медицинским штабом ему был поставлен неверный диагноз. К сожалению, полностью отсутствует медицинская документация по игроку.

После прихода у нас состоялся диалог с футболистом, где было принято совместное решение о методах подготовки к сезону. Было решено до определенного момента ограничиться консервативными методами и реабилитационными процедурами.

Выбранная тактика позволила игроку без ограничений принимать участие в тренировочном процессе в полном объеме. Фактически Антон не пропустил ни одной тренировки, постоянно, без пауз, занимался в общей группе, вместе со всеми полноценно прошел сбор в Австрии, принимал участие в официальных матчах.

В клубе заинтересованы в том, чтобы игрок находился в самом оптимальном состоянии, был полностью здоров и мог максимально помогать команде в решении турнирных задач», – сказал Резепов.