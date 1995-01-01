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    Врач «Локомотива» Резепов – о травме Миранчука: «Возможно, предыдущим медштабом ему был поставлен неверный диагноз»

    Врач «Локомотива» Александр Резепов отреагировал на слова Вадима Шпинева, агента полузащитника Антона Миранчука.

    «Ничего критичного в этой ситуации не вижу. Эмоциональные высказывания агента оставлю на его совести. Представители нашего медицинского штаба, я, как главный врач команды, наши реабилитологи всегда на связи с Антоном.

    Травму Миранчук действительно получил еще зимой, затем, возможно, предыдущим медицинским штабом ему был поставлен неверный диагноз. К сожалению, полностью отсутствует медицинская документация по игроку.

    После прихода у нас состоялся диалог с футболистом, где было принято совместное решение о методах подготовки к сезону. Было решено до определенного момента ограничиться консервативными методами и реабилитационными процедурами.

    Выбранная тактика позволила игроку без ограничений принимать участие в тренировочном процессе в полном объеме. Фактически Антон не пропустил ни одной тренировки, постоянно, без пауз, занимался в общей группе, вместе со всеми полноценно прошел сбор в Австрии, принимал участие в официальных матчах.

    В клубе заинтересованы в том, чтобы игрок находился в самом оптимальном состоянии, был полностью здоров и мог максимально помогать команде в решении турнирных задач», – сказал Резепов.

    • Шпинев назвал главу медштаба «Локо» Алексея Репетюка «иудой».
    • После этого появилась информация о планах клуба отправить Миранчука на обследование в Германию.
    • Не исключено, что 25-летнему хавбеку придется перенести операцию.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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