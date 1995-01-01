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    Парфенов: «Арсенал» не просто дал бой «Спартаку», а показал качественную и зрелую игру»

    Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфенов подытожил матч пятого тура РПЛ против «Спартака» (1:1). Он поблагодарил болельщиков.

    «Арсенал» не просто бой дал, а показал достаточно качественную и зрелую игру. Это радует. Ничья где-то, может быть, закономерна.

    Да, бывают разные времена, но команде и болельщикам нужно оставаться вместе. Нужно фанатов также поблагодарить», – сказал Парфенов.

    • Ничью тулякам принес гол Даниила Хлусевича.
    • У «Арсенала» после 5 туров 4 очка.
    • «Спартак» идет в таблице 8-м.

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    Источник: ютуб-канал «Арсенала»

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