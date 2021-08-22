Парфенов: «Арсенал» не просто дал бой «Спартаку», а показал качественную и зрелую игру»

Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфенов подытожил матч пятого тура РПЛ против «Спартака» (1:1). Он поблагодарил болельщиков.

«Арсенал» не просто бой дал, а показал достаточно качественную и зрелую игру. Это радует. Ничья где-то, может быть, закономерна.

Да, бывают разные времена, но команде и болельщикам нужно оставаться вместе. Нужно фанатов также поблагодарить», – сказал Парфенов.