Парфенов: «Арсенал» не просто дал бой «Спартаку», а показал качественную и зрелую игру»

Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфенов подытожил матч пятого тура РПЛ против «Спартака» (1:1). Он поблагодарил болельщиков.
«Арсенал» не просто бой дал, а показал достаточно качественную и зрелую игру. Это радует. Ничья где-то, может быть, закономерна.
Да, бывают разные времена, но команде и болельщикам нужно оставаться вместе. Нужно фанатов также поблагодарить», – сказал Парфенов.
- Ничью тулякам принес гол Даниила Хлусевича.
- У «Арсенала» после 5 туров 4 очка.
- «Спартак» идет в таблице 8-м.
Источник: ютуб-канал «Арсенала»