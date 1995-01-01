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    Макаров, Захарян и Тюкавин – в старте «Динамо» на матч с «Уралом»; Шалимов выпустит Ландакова, Кулакова и Бикфалви

    Стали известны стартовые составы «Урала» и «Динамо» на матч пятого тура РПЛ.

    «Урал»: Ландаков, Рыков, Герасимов, Кулаков, Адамов, Йовичич, Бикфалви, Егорычев, Мишкич, Железнов, Панюков.

    «Динамо»: Шунин, Ордец, Варела, Лаксальт, Бальбуэна, Фомин, Макаров, Захарян, Шиманьски, Моро, Тюкавин.

    • Матч пройдет на «Екатеринбург Арене».
    • Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 16:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +311

      111Hunter111 6 минут назад

      Что то Помазуна с Годзюром и Подберезкиным нет, а то ковида в команде нет.

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