Макаров, Захарян и Тюкавин – в старте «Динамо» на матч с «Уралом»; Шалимов выпустит Ландакова, Кулакова и Бикфалви

Что то Помазуна с Годзюром и Подберезкиным нет, а то ковида в команде нет.
Стали известны стартовые составы «Урала» и «Динамо» на матч пятого тура РПЛ.
«Урал»: Ландаков, Рыков, Герасимов, Кулаков, Адамов, Йовичич, Бикфалви, Егорычев, Мишкич, Железнов, Панюков.
«Динамо»: Шунин, Ордец, Варела, Лаксальт, Бальбуэна, Фомин, Макаров, Захарян, Шиманьски, Моро, Тюкавин.
- Матч пройдет на «Екатеринбург Арене».
- Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.
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