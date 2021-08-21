Настасич стал одноклубником Кокорина в «Фиорентине»

Вместе лавку полировать будут?..)
«Фиорентина» объявила о переходе центрального защитника «Шальке» Матии Настасича.
Сумма трансфера неизвестна. Контракт 28-летнего футболиста с новым клубом рассчитан на два года.
- Серб уже выступал за «Фиорентину» с 2011 по 2012 год.
- Рыночная стоимость Настасича – 5 миллионов евро.
- За клуб из Флоренции выступает российский форвард Александр Кокорин.
Bentornato Matija Nastasic #ForzaViola #Fiorentina #ACFFiorentina pic.twitter.com/gc3NjKKzWC— ACF Fiorentina (@acffiorentina) August 21, 2021