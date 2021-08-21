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    Настасич стал одноклубником Кокорина в «Фиорентине»

    «Фиорентина» объявила о переходе центрального защитника «Шальке» Матии Настасича.

    Сумма трансфера неизвестна. Контракт 28-летнего футболиста с новым клубом рассчитан на два года.

    • Серб уже выступал за «Фиорентину» с 2011 по 2012 год.
    • Рыночная стоимость Настасича – 5 миллионов евро.
    • За клуб из Флоренции выступает российский форвард Александр Кокорин.

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    Источник: Официальный сайт «Фиорентины»

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    Сегодня, 14:42
    Комментарии2
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      Рейтинг: +8650

      Cleaner 1 час назад

      Вместе лавку полировать будут?..)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +782

      Alex Y 1 час назад

      Что вместе на лавке сидеть будут или он будет все так играть ,а Кокорин завидовать)

      0
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