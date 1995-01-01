Мбаппе вышел на второе место по голам в топ-5 лигах Европы до 23-летия

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе отличился в матче третьего тура Лиги 1 против «Бреста» (4:2).

Для форварда это 108-й гол в чемпионате Франции, в котором он играет с начала карьеры.

Мбаппе вышел на второе место по забитым мячам в топ-5 лигах Европы среди игроков не старше 23 лет.

Рекордсмен по этому показателю – Джимми Гривз .

. До своего 23-летия англичанин забил 179 голов.

Мбаппе забил головой в Лиге 1 впервые за 4,5 года