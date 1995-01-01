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    Мбаппе вышел на второе место по голам в топ-5 лигах Европы до 23-летия

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе отличился в матче третьего тура Лиги 1 против «Бреста» (4:2).

    Для форварда это 108-й гол в чемпионате Франции, в котором он играет с начала карьеры.

    Мбаппе вышел на второе место по забитым мячам в топ-5 лигах Европы среди игроков не старше 23 лет.

    • Рекордсмен по этому показателю – Джимми Гривз.
    • До своего 23-летия англичанин забил 179 голов.

    Мбаппе забил головой в Лиге 1 впервые за 4,5 года

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    Источник: Route One Football

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    Сегодня, 11:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +67304

      insider_retro 41 минуту назад

      На фоне Мбаппе достижение легендарного Гривза кажется фантастичным и недостижимым... Легенда шпор наколотил, более чем, прилично..:))

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