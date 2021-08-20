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    Андрей Мостовой: «Почему соперники «Зенита» рассыпаются? Все просто опасаются нас»

    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой считает, что его команду все опасаются. Он судит по стилю футбола соперников.

    – Почему, как только «Зенит» приезжает к любой команде в гости, она рассыпается?

    – Все просто опасаются нас, мы три года подряд чемпионы, играют против нас вторым номером, более осторожно.

    • «Зенит» взял 3 последних сезона РПЛ.
    • Команда и сейчас лидирует в таблице.
    • Следующий соперник – «Уфа» (21 августа).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 19:08
    Комментарии13
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      Рейтинг: +2945

      Кузьмич на трибуне 9 минут назад

      В игре с Ростовом -Ростов не рассыпался, а судья вмешался в исход встречи-засчитан гол после нарушения на игроке Ростова, потом не назначенный пенальти в ворота Зенита. В игре с Краснодаром-не засчитанный чистый гол-из за неправомерного вмешательства ВАР, и вместо повтора штрафного , мяч был отдан Зениту. И так можно много примеров из каждой игры привести, указывающих на то, что рассыпаются они не от игры Зенита, а от неправомерных решений судейства. Если бы не судьи то игра Зенита не была такой грозной, и вы бы не были в числе претендентов на пьедестал.

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      Рейтинг: +3212

      Axe111 11 минут назад

      АХАХАХАХХАХАХАХ ЛМОБЕННО В ЛЧ!!!!! недоигрочишка

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      Рейтинг: +4199

      Yurok161 21 минуту назад

      В игре с Ростовом-засщитан гол после нарушения на игрок Ростова, не назначенный пенальти в ворота зенита. В игре с Краснодаром-не засчитаный чистый гол... И так можно много примеров из каждой игры привести, указывающих на то, что рассыпаются они не от игры Зенита, а от тянущих их за уши судей. Если бы игра зенита была такой грозно, то вы бы не занимали 4 место в группе из года в год.

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      Рейтинг: +11

      dimkapopov 57 минут назад

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      Рейтинг: +2923

      aaaaahhhh 1 час назад

      не вас а судей.

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      Рейтинг: +8622

      Cleaner 1 час назад

      Почему соперники «Зенита» рассыпаются? Да потому что СУДЬИ рушат игру в пользу Зенита!

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      Рейтинг: +454

      ПалкоВводецъ 1 час назад

      Просто Зенит классом выше, а некоторых типа лузеров свиней так и на 2 класса выше. Гыгыгы

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      Рейтинг: +216

      ajax707 1 час назад

      В Европе тоже вас боятся, прям все трясуться от страха

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      Рейтинг: +13979

      Garrincha58 1 час назад

      посмотрим как вы завтра сыграете в Уфе, которые частенько отнимают у вас очки

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      Рейтинг: +114

      ElninoO 1 час назад

      Только не показывайте ему Зеню в ЛЧ...

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