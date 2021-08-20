Андрей Мостовой: «Почему соперники «Зенита» рассыпаются? Все просто опасаются нас»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой считает, что его команду все опасаются. Он судит по стилю футбола соперников.

– Почему, как только «Зенит» приезжает к любой команде в гости, она рассыпается?

– Все просто опасаются нас, мы три года подряд чемпионы, играют против нас вторым номером, более осторожно.