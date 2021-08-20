Андрей Мостовой: «Почему соперники «Зенита» рассыпаются? Все просто опасаются нас»

В игре с Ростовом -Ростов не рассыпался, а судья вмешался в исход встречи-засчитан гол после нарушения на игроке Ростова, потом не назначенный пенальти в ворота Зенита. В игре с Краснодаром-не засчитанный чистый гол-из за неправомерного вмешательства ВАР, и вместо повтора штрафного , мяч был отдан Зениту. И так можно много примеров из каждой игры привести, указывающих на то, что рассыпаются они не от игры Зенита, а от неправомерных решений судейства. Если бы не судьи то игра Зенита не была такой грозной, и вы бы не были в числе претендентов на пьедестал.
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой считает, что его команду все опасаются. Он судит по стилю футбола соперников.
– Почему, как только «Зенит» приезжает к любой команде в гости, она рассыпается?
– Все просто опасаются нас, мы три года подряд чемпионы, играют против нас вторым номером, более осторожно.
- «Зенит» взял 3 последних сезона РПЛ.
- Команда и сейчас лидирует в таблице.
- Следующий соперник – «Уфа» (21 августа).