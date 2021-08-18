«Барселона» решила оставить Коутиньо. Ему предложили 10-й номер

Ливерпулю 5 лямов за победу Коутиньо в ЛЧ выплатили, лузеры каталонские?
Полузащитник Филиппе Коутиньо может остаться в «Барселоне».
Руководство клуба решило оставить игрока на этот сезон, посчитав, что он может проявить себя после ухода Лионеля Месси.
Бразильцу предложили 10-й номер, под которым ранее играл Месси.
- В прошлом сезоне Коутиньо провел 12 матчей в Примере, в которых забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
- Он перешел из «Ливерпуля» в 2018 году за 135 млн евро.
- Его контракт с «Барселоной» рассчитан до 2023 года.