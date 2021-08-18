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    «Барселона» решила оставить Коутиньо. Ему предложили 10-й номер

    Полузащитник Филиппе Коутиньо может остаться в «Барселоне».

    Руководство клуба решило оставить игрока на этот сезон, посчитав, что он может проявить себя после ухода Лионеля Месси.

    Бразильцу предложили 10-й номер, под которым ранее играл Месси.

    • В прошлом сезоне Коутиньо провел 12 матчей в Примере, в которых забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
    • Он перешел из «Ливерпуля» в 2018 году за 135 млн евро.
    • Его контракт с «Барселоной» рассчитан до 2023 года.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 11:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1738

      Радио1000шумеров 2 часа назад

      Ливерпулю 5 лямов за победу Коутиньо в ЛЧ выплатили, лузеры каталонские?

      0
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      Рейтинг: +13931

      Garrincha58 4 часа назад

      что то верится с трудом

      0
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