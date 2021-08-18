«Барселона» решила оставить Коутиньо. Ему предложили 10-й номер

Полузащитник Филиппе Коутиньо может остаться в «Барселоне».

Руководство клуба решило оставить игрока на этот сезон, посчитав, что он может проявить себя после ухода Лионеля Месси.

Бразильцу предложили 10-й номер, под которым ранее играл Месси.