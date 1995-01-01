Головин – в стартовом составе «Монако» на матч с «Шахтером»

Найс украинская команда с 2 украинцами в основе. А почему не 11 бразильцев, чтобы прям наверняка?
Это реальный перебор, как по мне.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в стартовый состав команды на матч раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Шахтером».
«Монако»: Майецки, Сидибе, Марипан, Бадьяшиль, Каю Энрике, Чуамени, Фофана, Головин, Бен-Йеддер, Мартинш, Фолланд.
«Шахтeр»: Трубин, Додо, Витао, Марлон, Матвиенко, Майкон, Маркос Антонио, Педриньо, Соломон, Тете, Траоре.
- Начало матча в Монако – в 22:00 мск.