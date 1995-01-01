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    Головин – в стартовом составе «Монако» на матч с «Шахтером»

    Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в стартовый состав команды на матч раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Шахтером».

    «Монако»: Майецки, Сидибе, Марипан, Бадьяшиль, Каю Энрике, Чуамени, Фофана, Головин, Бен-Йеддер, Мартинш, Фолланд.

    «Шахтeр»: Трубин, Додо, Витао, Марлон, Матвиенко, Майкон, Маркос Антонио, Педриньо, Соломон, Тете, Траоре.

    • Начало матча в Монако – в 22:00 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 20:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +202

      _-G-F-_ 21 минуту назад

      Найс украинская команда с 2 украинцами в основе. А почему не 11 бразильцев, чтобы прям наверняка?
      Это реальный перебор, как по мне.

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      Рейтинг: +723

      Alex Y 1 час назад

      Хорошо. надеюсь отличится как-нибудь)

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