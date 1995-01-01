«Барселона» и «Арсенал» могут обменять Коутиньо на Обамеянга

«Барселона» и «Арсенал» обсуждают вариант с обменом футболистами во время летнего трансферного окна.

По информации Sky Sports, каталонский клуб хочет усилить состав нападающим Пьером-Эмериком Обамеянгом.

Поскольку у «Барсы» нет денег на покупку габонца, «Арсеналу» предложено включить в сделку полузащитника Филиппе Коутиньо.