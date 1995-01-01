«Барселона» и «Арсенал» могут обменять Коутиньо на Обамеянга

«Барселона» и «Арсенал» обсуждают вариант с обменом футболистами во время летнего трансферного окна.
По информации Sky Sports, каталонский клуб хочет усилить состав нападающим Пьером-Эмериком Обамеянгом.
Поскольку у «Барсы» нет денег на покупку габонца, «Арсеналу» предложено включить в сделку полузащитника Филиппе Коутиньо.
- Рыночная стоимость 32-летнего Обамеянга – 25 миллионов евро.
- 29-летнего Коутиньо Transfermarkt оценивает в 30 миллионов евро.
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