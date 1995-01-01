Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    2 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    3 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?

    «Барселона» и «Арсенал» могут обменять Коутиньо на Обамеянга

    «Барселона» и «Арсенал» обсуждают вариант с обменом футболистами во время летнего трансферного окна.

    По информации Sky Sports, каталонский клуб хочет усилить состав нападающим Пьером-Эмериком Обамеянгом.

    Поскольку у «Барсы» нет денег на покупку габонца, «Арсеналу» предложено включить в сделку полузащитника Филиппе Коутиньо.

    • Рыночная стоимость 32-летнего Обамеянга – 25 миллионов евро.
    • 29-летнего Коутиньо Transfermarkt оценивает в 30 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:52
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88552
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67228
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru