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    «Ак Барс Арена» намерена отсудить у «Рубина» более 30 миллионов рублей

    В Арбитражном суде Республики Татарстан зарегистрирован иск юридического лица АО «Казань Арена» к футбольному клубу «Рубин».

    По информации Inkazan, иск связан с задолженностью «Рубина» за аренду стадиона. Сумма исковых требований – 30,85 миллиона рублей.

    • АО «Казань Арена» – компания, управляющая стадионом «Ак Барс Арена».
    • «Рубин» занимает 2-е место в таблице РПЛ по итогам 4 туров.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: InKazan

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    16.08.2021 21:46
    Комментарии3
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      Рейтинг: +13924

      Garrincha58 1 час назад

      как только Слуцкий придрался к качеству газона сказал о проведениях разных мероприятий на Арене как тут же вам иск

      0
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      Рейтинг: +716

      Alex Y 1 час назад

      А я думал арена их)

      0
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      Рейтинг: +1101

      zarsm 1 час назад

      За это поле и 5 рублей западло платить

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