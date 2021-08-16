«Ак Барс Арена» намерена отсудить у «Рубина» более 30 миллионов рублей

как только Слуцкий придрался к качеству газона сказал о проведениях разных мероприятий на Арене как тут же вам иск
В Арбитражном суде Республики Татарстан зарегистрирован иск юридического лица АО «Казань Арена» к футбольному клубу «Рубин».
По информации Inkazan, иск связан с задолженностью «Рубина» за аренду стадиона. Сумма исковых требований – 30,85 миллиона рублей.
- АО «Казань Арена» – компания, управляющая стадионом «Ак Барс Арена».
- «Рубин» занимает 2-е место в таблице РПЛ по итогам 4 туров.