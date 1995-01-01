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    «Спартак» хочет изменить время начала матча с «Сочи»

    «Спартак» обратился в РПЛ с просьбой перенести старт игры шестого тура против «Сочи».

    По информации «СЭ», в московском клубе хотят, чтобы матч начался в 19.30, а не в 18:30 мск.

    Спартаковцы аргументировали свою инициативу заботой об удобстве болельщиков.

    • Матч пройдет в четверг, 26 августа.
    • 6-й тур РПЛ перенесен на более ранние даты по просьбе главного тренера сборной России Валерия Карпина.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 20:46
    Комментарии4
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      Рейтинг: +10134

      Литейный4 15 минут назад

      Сочинцы классом выше. Вот хряки и стараются то там то тут выбить соперника из равновесия. Стыдно за мазутный проект. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +8384

      Cleaner 48 минут назад

      А что, на матче будут болельщики? И какая им разница, в 18:30 или в 19:30 игра?

      0
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      Рейтинг: +50551

      portero 48 минут назад

      Наверное из-за показа по ТВ время трансляции выбирают.
      Вот тут понятно, не все смогут успеть после работы, но неуж-то разрешат большое кол-во болельщиков? Уже и не верится....

      0
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      Рейтинг: +12474

      paracetamol 54 минуты назад

      Свини засс.али.

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