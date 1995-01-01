«Спартак» хочет изменить время начала матча с «Сочи»

«Спартак» обратился в РПЛ с просьбой перенести старт игры шестого тура против «Сочи».

По информации «СЭ», в московском клубе хотят, чтобы матч начался в 19.30, а не в 18:30 мск.

Спартаковцы аргументировали свою инициативу заботой об удобстве болельщиков.