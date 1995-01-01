«Спартак» хочет изменить время начала матча с «Сочи»

Сочинцы классом выше. Вот хряки и стараются то там то тут выбить соперника из равновесия. Стыдно за мазутный проект. Гыгыгы
«Спартак» обратился в РПЛ с просьбой перенести старт игры шестого тура против «Сочи».
По информации «СЭ», в московском клубе хотят, чтобы матч начался в 19.30, а не в 18:30 мск.
Спартаковцы аргументировали свою инициативу заботой об удобстве болельщиков.
- Матч пройдет в четверг, 26 августа.
- 6-й тур РПЛ перенесен на более ранние даты по просьбе главного тренера сборной России Валерия Карпина.