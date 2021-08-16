«Бавария» почтила память Герда Мюллера надписью на фасаде «Альянц Арены»

В воскресенье в возрасте 75 лет умер бывший нападающий «Баварии» Герд Мюллер.

В память о футболисте клуб вывел специальную надпись на фасад домашнего стадиона.

«Спасибо, Герд», – было написано вчера вечером на «Альянц Арене».