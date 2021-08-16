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    «Бавария» почтила память Герда Мюллера надписью на фасаде «Альянц Арены»

    В воскресенье в возрасте 75 лет умер бывший нападающий «Баварии» Герд Мюллер.

    В память о футболисте клуб вывел специальную надпись на фасад домашнего стадиона.

    «Спасибо, Герд», – было написано вчера вечером на «Альянц Арене».

    • Мюллер выступал за «Баварию» с 1964 по 1979 год.
    • Он – лучший бомбардир в истории Бундеслиги.
    • В 1970 году немец получил «Золотой мяч».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Баварии»

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    Сегодня, 12:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7221

      playsh 1 час назад

      Царство тебе небесное,Герд.Ты был одним из великих спортсменов,о которых помнят всегда.

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