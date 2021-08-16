«Бавария» почтила память Герда Мюллера надписью на фасаде «Альянц Арены»

Царство тебе небесное,Герд.Ты был одним из великих спортсменов,о которых помнят всегда.
В воскресенье в возрасте 75 лет умер бывший нападающий «Баварии» Герд Мюллер.
В память о футболисте клуб вывел специальную надпись на фасад домашнего стадиона.
«Спасибо, Герд», – было написано вчера вечером на «Альянц Арене».
- Мюллер выступал за «Баварию» с 1964 по 1979 год.
- Он – лучший бомбардир в истории Бундеслиги.
- В 1970 году немец получил «Золотой мяч».
In Gedenken an Gerd Müller. #DankeGerd pic.twitter.com/WnH6M3DCvN— FC Bayern München (@FCBayern) August 16, 2021