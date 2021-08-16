Клаудиньо: «Поездка на матч с «Локомотивом» была очень важной и полезной для моей адаптации в «Зените»

Новичок «Зенита» Клаудиньо высказался после гостевого матча четвертого тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

«Я хоть и не вышел на поле, но эта поездка была очень важной и полезной для моей адаптации в новой команде.

Рад, что отправился с командой в Москву, посмотрел, как она живет на выезде. Хорошо, что был с ней на стадионе, окунулся в эти эмоции, разделил их с ребятами, почувствовал новую для себя атмосферу.

Конечно, 1:1 – это не тот результат, который нас всех обрадовал. Но было видно, что наши игроки отдали на поле сто процентов своих сил. Было приятно видеть такую борьбу.

И даже эта ничья важна на пути к чемпионству – той цели, к которой мы хотим прийти», – отметил бразилец.