Малком получил сотрясение в матче с «Локомотивом»

По морде ногой заехал хорошо лежащему, а почему карту за это не дали, типо он нечаянно, один спецом рубил другой затоптал. Обоим по карте, ну слишком часто игроки на соперника падают и видно что делают это умышленно...
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии нападающего петербургской команды Малкома после игры с «Локомотивом».
«У Малкома сотрясение. Посмотрим на его состояние», – сказал Семак.
- Малком получил травму в середине второго тайма.
- Защитник «Локо» Станислав Магкеев ударил его ногой по голове.