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    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»

    Малком получил сотрясение в матче с «Локомотивом»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии нападающего петербургской команды Малкома после игры с «Локомотивом».

    «У Малкома сотрясение. Посмотрим на его состояние», – сказал Семак.

    • Малком получил травму в середине второго тайма.
    • Защитник «Локо» Станислав Магкеев ударил его ногой по голове.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 22:05
    Комментарии2
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      Рейтинг: +50486

      portero 31 минуту назад

      По морде ногой заехал хорошо лежащему, а почему карту за это не дали, типо он нечаянно, один спецом рубил другой затоптал. Обоим по карте, ну слишком часто игроки на соперника падают и видно что делают это умышленно...

      1
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      Рейтинг: +9190

      житель СПб 33 минуты назад

      Макгеева надо наказывать! Дисквалифицировать на 3 игры.

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