Директор «Спартака» Мележиков: «Бакаеву надо сконцентрироваться на результативности, а не на контракте»

У полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева через год истекает контракт. По этому поводу высказался генеральный директор клуба Евгений Мележиков.

«Предложений от агента Бакаева или самого Бакаева я не слышал, о зарплате мы не говорили. Его агент обещал вернуться и назвать цифры.

Думаю, Бакаеву надо сконцентрироваться на высокой результативности, а не на контракте», – сказал функционер.