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    Директор «Спартака» Мележиков: «Бакаеву надо сконцентрироваться на результативности, а не на контракте»

    У полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева через год истекает контракт. По этому поводу высказался генеральный директор клуба Евгений Мележиков.

    «Предложений от агента Бакаева или самого Бакаева я не слышал, о зарплате мы не говорили. Его агент обещал вернуться и назвать цифры.

    Думаю, Бакаеву надо сконцентрироваться на высокой результативности, а не на контракте», – сказал функционер.

    • В текущем сезоне у Бакаева нет результативных действий.
    • Бакаев – спартаковский воспитанник.
    • «Спартак» идет в РПЛ 8-м.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +319

      SLADE2019 1 час назад

      Как не печально это констатировать, но сейчас компания для Бакаева более походящая в Динамо собралась, нежели в Спартаке.

      0
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      Рейтинг: +16403

      derrik2000 > SLADE2019 48 минут назад

      Не думаю, что и в Динамо для него подходящая компания.
      Парничок уже зажрался на больших деньгах, в то время как в Динамо собрались относительно нищие, но амбициозные и талантливые игроки, желающие что-то доказать и ЗАРАБАТЫВАТЬ своим трудом, естественно.
      Руководство клубом у них тоже соответствующее, т. е. реально оценивает положение дел и не только смотрить в будущее, но и всё делает для того, чтобы это будущее было хорошим в спортивном плане.
      А Бакаев уже, к сожалению, развращён лёгкими деньгами и прессой.
      Да и кавказский менталитет обязательно нужно принимать во внимание.

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      Рейтинг: +50432

      portero 1 час назад

      Бакаев задержался в молодых м перспективных, не тянет на дистанции совсем.

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