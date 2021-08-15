Директор «Спартака» Мележиков: «Бакаеву надо сконцентрироваться на результативности, а не на контракте»

У полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева через год истекает контракт. По этому поводу высказался генеральный директор клуба Евгений Мележиков.
«Предложений от агента Бакаева или самого Бакаева я не слышал, о зарплате мы не говорили. Его агент обещал вернуться и назвать цифры.
Думаю, Бакаеву надо сконцентрироваться на высокой результативности, а не на контракте», – сказал функционер.
- В текущем сезоне у Бакаева нет результативных действий.
- Бакаев – спартаковский воспитанник.
- «Спартак» идет в РПЛ 8-м.
Источник: «Чемпионат»