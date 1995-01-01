Козлов, Сулейманов, Иванов и Касинтура – в стартовых составах «Нижнего Новгорода» и «Уфы»

Победа Нижнего в этой игре будет практически сенсацией. слишком интересный ход набрали. Пусть победит сильнейший.
Стали известны стартовые составы «Нижнего Новгорода» и «Уфы» на матч четвертого тура РПЛ.
«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Пенчиков, Каккоев, Гоцук, Калинский, Кечкеш, Масоэро, Горбунов, Балай, Сулейманов.
«Уфа»: Беленов, Журавлев, Плиев, Йокич, Иванов, Кротов, Камилов, Бауэр, Агаларов, Мрзляк, Касинтура.
- Матч пройдет в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе.
- Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.