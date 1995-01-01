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    Козлов, Сулейманов, Иванов и Касинтура – в стартовых составах «Нижнего Новгорода» и «Уфы»

    Стали известны стартовые составы «Нижнего Новгорода» и «Уфы» на матч четвертого тура РПЛ.

    «Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Пенчиков, Каккоев, Гоцук, Калинский, Кечкеш, Масоэро, Горбунов, Балай, Сулейманов.

    «Уфа»: Беленов, Журавлев, Плиев, Йокич, Иванов, Кротов, Камилов, Бауэр, Агаларов, Мрзляк, Касинтура.

    • Матч пройдет в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе.
    • Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.

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    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 16:40
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1418

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Победа Нижнего в этой игре будет практически сенсацией. слишком интересный ход набрали. Пусть победит сильнейший.

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