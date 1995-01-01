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    Левандовски забил в 1-м туре Бундеслиги 7-й сезон подряд. Это новый рекорд

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски сравнял счет в матче первого тура чемпионата Германии против менхенгладбахской «Боруссии» (1:1).

    Поляк забил в стартовом туре Бундеслиги седьмой сезон подряд. Ранее подобное не удавалось никому.

    • Форвард выступает за «Баварию» с 2014 года.
    • До этого он четыре сезона провел в дортмундской «Боруссии».
    • Левандовски – 9-кратный чемпион Германии.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Opta

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    Сегодня, 10:49
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      r.nekrasov 2 часа назад

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      Рейтинг: +8291

      Cleaner 2 часа назад

      Крут!

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