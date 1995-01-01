Левандовски забил в 1-м туре Бундеслиги 7-й сезон подряд. Это новый рекорд

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Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски сравнял счет в матче первого тура чемпионата Германии против менхенгладбахской «Боруссии» (1:1).
Поляк забил в стартовом туре Бундеслиги седьмой сезон подряд. Ранее подобное не удавалось никому.
- Форвард выступает за «Баварию» с 2014 года.
- До этого он четыре сезона провел в дортмундской «Боруссии».
- Левандовски – 9-кратный чемпион Германии.