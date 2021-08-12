XOЧЕШЬ НЕЗAБЫBАЕMОГO СEKCА на всю ночь?! Уникaльный пpепаpат от кoтоpого члeн стaнoвитьcя бoльшe, cекc дoльшe, кoнчaешь мoчнee и oщущeния яpче и пpиятнeе. Cовeтyю пoпpобовaть xоть pаз в жизни тaкoе, а зaказывaл здecь===----- https://twi.kz/XgG
Нападающий Лионель Месси приступил к тренировкам с «ПСЖ».
34-летний аргентинец принял участие в сегодняшней утренней тренировке клуба. Соответствующая видеозапись появилась в инстаграме «ПСЖ».
- Месси всю карьеру провел в «Барсе».
- Во вторник форвард заключил контракт с «ПСЖ» по схеме «2+1».
- Он стал самым высокооплачиваемым игроком в истории Лиги 1.
¡Leo Messi ya entrena con el PSG!@PSG_inside pic.twitter.com/BzcoEDqbNf— laSexta|Deportes (@DeporteslaSexta) August 12, 2021