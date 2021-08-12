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    Месси провел первую тренировку в «ПСЖ»

    Нападающий Лионель Месси приступил к тренировкам с «ПСЖ».

    34-летний аргентинец принял участие в сегодняшней утренней тренировке клуба. Соответствующая видеозапись появилась в инстаграме «ПСЖ».

    • Месси всю карьеру провел в «Барсе».
    • Во вторник форвард заключил контракт с «ПСЖ» по схеме «2+1».
    • Он стал самым высокооплачиваемым игроком в истории Лиги 1.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм «ПСЖ»

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    Сегодня, 14:35
    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      anastaskuznetsov 10 минут назад

      XOЧЕШЬ НЕЗAБЫBАЕMОГO СEKCА на всю ночь?! Уникaльный пpепаpат от кoтоpого члeн стaнoвитьcя бoльшe, cекc дoльшe, кoнчaешь мoчнee и oщущeния яpче и пpиятнeе. Cовeтyю пoпpобовaть xоть pаз в жизни тaкoе, а зaказывaл здecь===----- https://twi.kz/XgG

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      Рейтинг: +2740

      Питерский князь 1 час назад

      Седина в бороду....
      Только д..лы идут служить арабам.
      =)))

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      Рейтинг: +1002

      mig28 > Питерский князь 56 минут назад

      тебе бы столько предложили, ты б даже не задумался))

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      Рейтинг: +906

      Frankfurt Am Main > Питерский князь 40 минут назад

      какой ты расист GAY!!

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