«Челси» обыграл «Вильярреал» в серии послематчевых пенальти и завоевал Суперкубок УЕФА.

«Челси» – первый клуб в истории, который дважды выиграл четыре крупных еврокубковых турнира под эгидой УЕФА.

Лондонский клуб дважды выиграл Лигу чeмпиoнoв (2012, 2021), Лигу Εвpoпы (2013, 2019), Суперкубок УЕФА (1998, 2021) и Κубoк oблaдaтeлeй кубкoв (1971, 1998)