А голова всему наш Российско-Израильский господин Роман Абрамович.Руководит клубом уже 15 лет.Ребята,нам есть чем гордится.
Правда,на счастье Абрамовича,в Англии нет ни РФС,ни Министерсва спорта России,указывать и мешать некому.
«Челси» обыграл «Вильярреал» в серии послематчевых пенальти и завоевал Суперкубок УЕФА.
«Челси» – первый клуб в истории, который дважды выиграл четыре крупных еврокубковых турнира под эгидой УЕФА.
Лондонский клуб дважды выиграл Лигу чeмпиoнoв (2012, 2021), Лигу Εвpoпы (2013, 2019), Суперкубок УЕФА (1998, 2021) и Κубoк oблaдaтeлeй кубкoв (1971, 1998)