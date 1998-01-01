«Челси» – первый клуб в истории, дважды выигравший четыре крупных еврокубка под эгидой УЕФА

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7179

      playsh 3 часа назад

      А голова всему наш Российско-Израильский господин Роман Абрамович.Руководит клубом уже 15 лет.Ребята,нам есть чем гордится.
      Правда,на счастье Абрамовича,в Англии нет ни РФС,ни Министерсва спорта России,указывать и мешать некому.

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      Рейтинг: -33

      6pbIH > playsh 2 часа назад

      Молодцы аристократы! Есть парочка клубов, которая, куда больше делает финансовые вливания, сити, и псж!

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      Рейтинг: +13876

      Garrincha58 4 часа назад

      за то у Челси нет кубка Пари-Матч

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      Рейтинг: +1825

      acor94 5 часов назад

      Погодите, он же не брал Лигу Конференций!

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      Рейтинг: +594

      talgatnurzhanov2006 > acor94 4 часа назад

      и кубок интертото

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      Рейтинг: +13876

      Garrincha58 > talgatnurzhanov2006 4 часа назад

      ещё был такой кубок ярмарок

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