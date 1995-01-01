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    Суперкубок УЕФА. «Челси» и «Вильярреал» при судействе Карасева разыграют трофей

    Сегодня, 11 августа, евросезон официально откроется встречей за Суперкубок УЕФА. В Белфасте сыграют «Челси», победитель Лиги чемпионов, и триумфатор Лиги Европы «Вильярреал».

    Игра начнется в 22:00 по Москве. На матче будет работать российская бригада арбитров во главе с москвичом Сергеем Карасевым.

    • Команды между собой ни разу не играли.
    • «Челси» 3 своих последних матча за Суперкубок УЕФА проиграл.
    • «Вильярреал» за этот трофей никогда ранее не играл.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 15:38
    Комментарии7
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      Рейтинг: +2454

      ySS 2 минуты назад

      Команды Эмери - серьёзные кубковые бойцы. Хоть кубок и выставочный, но клубу из Испании нужнее.
      Ну а Карасёву отсудить без погрешностей!)

      0
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      Рейтинг: +3492

      Алехсбургер. 5 минут назад

      Всем на колено перед Серёгой!
      Пусть Россия посвистит.)

      --а не просвистит.

      0
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      Рейтинг: +1111

      Стаz 49 минут назад

      Карась красава, может и до финала Еврокубка дорастет

      2
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      Рейтинг: +11095

      DeStar > Стаz 26 минут назад

      хоть кто-то поучаствует в финальной части кубка из рф)))

      1
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      Рейтинг: +1417

      Красногорск_Фан 54 минуты назад

      Ну Карасев имеет шанс войти в Историю. И своими решениями и их отсутствием.
      #ДаешьПенальтиНа94минуте ))

      1
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      Рейтинг: +8092

      Cleaner 1 час назад

      У Челси есть хороший шанс с четвертой попытки Суперкубок завоевать...

      1
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      Рейтинг: +46004

      MaxRnD > Cleaner 1 час назад

      Если Серёга клизьму не вставит

      2
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