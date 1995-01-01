Суперкубок УЕФА. «Челси» и «Вильярреал» при судействе Карасева разыграют трофей

Сегодня, 11 августа, евросезон официально откроется встречей за Суперкубок УЕФА. В Белфасте сыграют «Челси», победитель Лиги чемпионов, и триумфатор Лиги Европы «Вильярреал».

Игра начнется в 22:00 по Москве. На матче будет работать российская бригада арбитров во главе с москвичом Сергеем Карасевым.