Суперкубок УЕФА. «Челси» и «Вильярреал» при судействе Карасева разыграют трофей

Команды Эмери - серьёзные кубковые бойцы. Хоть кубок и выставочный, но клубу из Испании нужнее.
Ну а Карасёву отсудить без погрешностей!)
Сегодня, 11 августа, евросезон официально откроется встречей за Суперкубок УЕФА. В Белфасте сыграют «Челси», победитель Лиги чемпионов, и триумфатор Лиги Европы «Вильярреал».
Игра начнется в 22:00 по Москве. На матче будет работать российская бригада арбитров во главе с москвичом Сергеем Карасевым.
- Команды между собой ни разу не играли.
- «Челси» 3 своих последних матча за Суперкубок УЕФА проиграл.
- «Вильярреал» за этот трофей никогда ранее не играл.