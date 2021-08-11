В клубный магазин «ПСЖ» выстроилась очередь за майкой Месси

Само собой,кумир миллионов,ПСЖ умеет деньги поднимать...
Болельщики «ПСЖ» стремятся купить форму новичка команды Лионеля Месси. Перед клубным магазином выстроилась очередь.
Сегодня, 11 августа, «ПСЖ» устроит пресс-конференцию, посвященную презентации игрока.
- Месси будет выступать за клуб под 30-м номером.
- Зарплата аргентинца составит 35 миллионов евро за сезон с учетом бонусов.
- Месси всю карьеру провел в «Барселоне».
Longue file d’attente devant la boutique du PSG ce matin pour acheter le maillot au nom de Lionel Messi. #MessiPSG pic.twitter.com/hlUVJTBjmb— Remy Buisine (@RemyBuisine) August 11, 2021
Официально: Месси перешел в «ПСЖ»