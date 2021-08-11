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    В клубный магазин «ПСЖ» выстроилась очередь за майкой Месси

    Болельщики «ПСЖ» стремятся купить форму новичка команды Лионеля Месси. Перед клубным магазином выстроилась очередь.

    Сегодня, 11 августа, «ПСЖ» устроит пресс-конференцию, посвященную презентации игрока.

    • Месси будет выступать за клуб под 30-м номером.
    • Зарплата аргентинца составит 35 миллионов евро за сезон с учетом бонусов.
    • Месси всю карьеру провел в «Барселоне».

    Официально: Месси перешел в «ПСЖ»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Реми Бюизина

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    Сегодня, 10:43
    Комментарии3
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      Рейтинг: +8549

      KOLBIS 1 час назад

      Само собой,кумир миллионов,ПСЖ умеет деньги поднимать...

      0
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      Рейтинг: +6354

      Fusballer 1 час назад

      За пару дней окупят годовую зарплату Месси)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7267

      FanatSerj 1 час назад

      да ждет нас массовое переобувание болел Барселоны в ПСЖ ))
      Великий исход №2 после Роналду )))

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