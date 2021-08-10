Отец Месси: «Да, мы едем в Париж»

Хорхе Месси, отец бывшего нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, подтвердил, что его сын продолжит карьеру в «ПСЖ».

«Да, мы едем в Париж. Кто виноват в уходе Лео из «Барсы»? Спросите в клубе», – сказал Месси-старший.