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    Отец Месси: «Да, мы едем в Париж»

    Хорхе Месси, отец бывшего нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, подтвердил, что его сын продолжит карьеру в «ПСЖ».

    «Да, мы едем в Париж. Кто виноват в уходе Лео из «Барсы»? Спросите в клубе», – сказал Месси-старший.

    • Аргентинец всю карьеру провел в «Барсе».
    • С 1 июля он находится в статусе свободного агента.
    • Ожидается, что Месси заключит с «ПСЖ» контракт по схеме «2+1» с зарплатой 35 миллионов евро за сезон.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: AS

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    Сегодня, 14:28
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2330

      BlackMurder 1 час назад

      За Месси решает отец, Месси решает за сборную и Барселону, кому играть, кого покупать

      0
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      Рейтинг: +21134

      bset 2 часа назад

      Мальчик, мате нам принеси. Мы в Париж летим

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      Рейтинг: +1269

      Psih86 2 часа назад

      Понятное дело, чему удивляться. АПЛ он не потянет, там пахать надо, а физики как у Рона нет. Плюс огромная зп. Да и там друзья, борьба за ЛЧ. В общем выбор понятен.

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      Рейтинг: +2330

      BlackMurder > Psih86 1 час назад

      А в барсе кум

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      Рейтинг: +6278

      серега кашин 2 часа назад

      просто там поняли что ему уже 34 и он просто дохрена запросил, не по возрасту зп

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