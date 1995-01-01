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    Товарищеский матч. «Реал» сыграл вничью с «Миланом», Бэйл не забил пенальти

    Закончился товарищеский матч между «Реалом» и «Миланом». Команды голов не забили – ничья 0:0.

    На 41-й минуте встречи пенальти не реализовал полузащитник мадридской команды Гарет Бэйл.

    Товарищеский матч

    Реал – Милан – 0:0

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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