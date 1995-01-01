Товарищеский матч. «Реал» сыграл вничью с «Миланом», Бэйл не забил пенальти

Закончился товарищеский матч между «Реалом» и «Миланом». Команды голов не забили – ничья 0:0.
На 41-й минуте встречи пенальти не реализовал полузащитник мадридской команды Гарет Бэйл.
Товарищеский матч
Реал – Милан – 0:0
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Закончился товарищеский матч между «Реалом» и «Миланом». Команды голов не забили – ничья 0:0.
На 41-й минуте встречи пенальти не реализовал полузащитник мадридской команды Гарет Бэйл.
Товарищеский матч
Реал – Милан – 0:0