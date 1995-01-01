Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?
    2 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    3 Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    Тест: за кого вам болеть в финале Евро?

    Захарян и Тюкавин – в старте «Динамо»; Влашич, Чалов и Заболотный – в основе ЦСКА

    Стали известны стартовые составы «Динамо» и ЦСКА на матч 3-го тура чемпионата России.

    «Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Ордец, Лаксальт, Бальбуэна, Моро, Фомин, Захарян, Шиманьски, Тюкавин, Н'Жи.

    Запасные: Лещук, Плиев, Скопинцев, Евгеньев, Кутицкий, Сазонов, Варела, Макаров, Галкин, Игбун, Грулев, Гладышев.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Бийол, Обляков, Ахметов, Мухин, Влашич, Эджуке, Чалов, Заболотный.

    Запасные: Тороп, Боков, Набабкин, Васин, Карпов, Дзагоев, Кучаев, Бистрович, Марадишвили, Зайнутдинов, Бохинен, Яковлев.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:00
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88202
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67112
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru