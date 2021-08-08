Захарян и Тюкавин – в старте «Динамо»; Влашич, Чалов и Заболотный – в основе ЦСКА

Стали известны стартовые составы «Динамо» и ЦСКА на матч 3-го тура чемпионата России.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Ордец, Лаксальт, Бальбуэна, Моро, Фомин, Захарян, Шиманьски, Тюкавин, Н'Жи.
Запасные: Лещук, Плиев, Скопинцев, Евгеньев, Кутицкий, Сазонов, Варела, Макаров, Галкин, Игбун, Грулев, Гладышев.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Бийол, Обляков, Ахметов, Мухин, Влашич, Эджуке, Чалов, Заболотный.
Запасные: Тороп, Боков, Набабкин, Васин, Карпов, Дзагоев, Кучаев, Бистрович, Марадишвили, Зайнутдинов, Бохинен, Яковлев.
- Встреча пройдет на «ВЭБ Арене». Начало – в 20:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Источник: сайт РПЛ