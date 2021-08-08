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  • Захарян и Тюкавин – в старте «Динамо»; Влашич, Чалов и Заболотный – в основе ЦСКА

Захарян и Тюкавин – в старте «Динамо»; Влашич, Чалов и Заболотный – в основе ЦСКА

8 августа 2021, 19:00
2

Стали известны стартовые составы «Динамо» и ЦСКА на матч 3-го тура чемпионата России.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Ордец, Лаксальт, Бальбуэна, Моро, Фомин, Захарян, Шиманьски, Тюкавин, Н'Жи.

Запасные: Лещук, Плиев, Скопинцев, Евгеньев, Кутицкий, Сазонов, Варела, Макаров, Галкин, Игбун, Грулев, Гладышев.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Бийол, Обляков, Ахметов, Мухин, Влашич, Эджуке, Чалов, Заболотный.

Запасные: Тороп, Боков, Набабкин, Васин, Карпов, Дзагоев, Кучаев, Бистрович, Марадишвили, Зайнутдинов, Бохинен, Яковлев.

Источник: сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига ЦСКА Динамо
Комментарии (2)
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portero
1628440387
Динамо должно победить, но вдруг игроки ЦСКА проснуться и выдадут лучшую игру....
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Garrincha58
1628445975
в первом тайме армейцы удивили, если так будут и дальше то ещё одна команда будет претендентом на тройку
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