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    Карасев – о Суперкубке УЕФА: «До сих пор не верю. Это реально счастье»

    Российский арбитр Сергей Карасев прокомментировал свое назначение на матч Суперкубка УЕФА.

    «Дорогие друзья, в очередной раз хотелось бы выразить вам слова благодарности за поздравления, пожелания и поддержку в связи с тем, что нашу бригаду выбрали для судейства матча за Суперкубок УЕФА. Это далекая мечта, которая станет явью. Прошло два дня с момента назначения, но я до сих пор не верю. Это реально счастье.

    Смотрите игру, поддерживайте нас. Мы горды, чувствуем огромную ответственность. Постараемся оправдать се ваши ожидания», – сказал Карасев.

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    Источник: инстаграм Сергея Карасева

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    Сегодня, 18:42
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2314

      Mister_Tomsk 6 минут назад

      ох будет рубка давай серега 4 удаления и 5 пеналей)))

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      Рейтинг: +16271

      derrik2000 7 минут назад

      "Это реально счастье."

      Уважаемый тов. Карасёв!
      ВЫБОР тебя на суперкубок УЕФА - это НЕ счастье, а АВАНС.
      Вот ПОСЛЕ завершения матча, если отсудишь на "ять", и ЭТО признают практически все, будет СЧАСТЬЕ.
      Но это счастье ещё нужно заслужить.
      Не так, как побрившийся в своё время наголо итальянский мужичок со страшной рожей Фантомаса, который именно своей нестандартной внешностью заслужил сначала звание лучшего арбитра за последние хрензнаетсколько лет по версии МФФИИС, а потом - тёпленькие местечки в УЕФА и ФИФА.

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      Рейтинг: +21123

      bset 17 минут назад

      Хотелось бы, чтобы и судейство наше становилось все лучше, и футбол. Но, видимо, футболу нашему лет 10 ничего не светит. Придется радоваться только за судей...

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      Рейтинг: +11348

      ilichkadr 21 минуту назад

      Давай Серёга, держи марку, это дорогого стоит!!!!

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