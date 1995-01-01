Карасев – о Суперкубке УЕФА: «До сих пор не верю. Это реально счастье»

ох будет рубка давай серега 4 удаления и 5 пеналей)))
Российский арбитр Сергей Карасев прокомментировал свое назначение на матч Суперкубка УЕФА.
«Дорогие друзья, в очередной раз хотелось бы выразить вам слова благодарности за поздравления, пожелания и поддержку в связи с тем, что нашу бригаду выбрали для судейства матча за Суперкубок УЕФА. Это далекая мечта, которая станет явью. Прошло два дня с момента назначения, но я до сих пор не верю. Это реально счастье.
Смотрите игру, поддерживайте нас. Мы горды, чувствуем огромную ответственность. Постараемся оправдать се ваши ожидания», – сказал Карасев.
- В Суперкубке сыграют «Челси» и «Вильярреал».
- Матч пройдет 11 августа в Белфасте.