Карасев – о Суперкубке УЕФА: «До сих пор не верю. Это реально счастье»

Российский арбитр Сергей Карасев прокомментировал свое назначение на матч Суперкубка УЕФА.

«Дорогие друзья, в очередной раз хотелось бы выразить вам слова благодарности за поздравления, пожелания и поддержку в связи с тем, что нашу бригаду выбрали для судейства матча за Суперкубок УЕФА. Это далекая мечта, которая станет явью. Прошло два дня с момента назначения, но я до сих пор не верю. Это реально счастье.

Смотрите игру, поддерживайте нас. Мы горды, чувствуем огромную ответственность. Постараемся оправдать се ваши ожидания», – сказал Карасев.