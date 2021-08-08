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  • Карасев – о Суперкубке УЕФА: «До сих пор не верю. Это реально счастье»

Карасев – о Суперкубке УЕФА: «До сих пор не верю. Это реально счастье»

8 августа 2021, 18:42
12

Российский арбитр Сергей Карасев прокомментировал свое назначение на матч Суперкубка УЕФА.

«Дорогие друзья, в очередной раз хотелось бы выразить вам слова благодарности за поздравления, пожелания и поддержку в связи с тем, что нашу бригаду выбрали для судейства матча за Суперкубок УЕФА. Это далекая мечта, которая станет явью. Прошло два дня с момента назначения, но я до сих пор не верю. Это реально счастье.

Смотрите игру, поддерживайте нас. Мы горды, чувствуем огромную ответственность. Постараемся оправдать се ваши ожидания», – сказал Карасев.

Источник: инстаграм Сергея Карасева
Европа Челси Вильярреал Карасев Сергей
Комментарии (12)
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ilichkadr
1628437774
Давай Серёга, держи марку, это дорогого стоит!!!!
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derrik2000
1628438607
"Это реально счастье." Уважаемый тов. Карасёв! ВЫБОР тебя на суперкубок УЕФА - это НЕ счастье, а АВАНС. Вот ПОСЛЕ завершения матча, если отсудишь на "ять", и ЭТО признают практически все, будет СЧАСТЬЕ. Но это счастье ещё нужно заслужить. Не так, как побрившийся в своё время наголо итальянский мужичок со страшной рожей Фантомаса, который именно своей нестандартной внешностью заслужил сначала звание лучшего арбитра за последние хрензнаетсколько лет по версии МФФИИС, а потом - тёпленькие местечки в УЕФА и ФИФА.
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Mister_Tomsk
1628438671
ох будет рубка давай серега 4 удаления и 5 пеналей)))
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Garrincha58
1628445477
успехов
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general.lizyukov
1628449908
Жги, Серёга, только на колено не становись!
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vladik12
1628450220
Теперь - классно отработать!
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fhnv
1628452212
Удачи вам
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Armani nn
1628453673
Интересно,а у судейского корпуса есть кумиры?Ну не то что бы там гнаться за заработками кого то,а именно по работе??Вот многие говорят что лучший судья в мире Коллина,так себе судья,из судей,допустим наших кто как считает?₽))
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